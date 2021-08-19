Сборная Японии победила Парагвай на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Японии победила команду Парагвая в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу японских футболистов. Команде удалось отыграться со счета 0:3.

В следующем туре Япония сыграет со сборной США, а Парагвай встретится с Россией. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Парагвай — Япония — 4:7