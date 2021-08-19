Сборная Японии победила Парагвай на чемпионате мира по пляжному футболу
17:50
Сборная Японии победила команду Парагвая в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу японских футболистов. Команде удалось отыграться со счета 0:3.
В следующем туре Япония сыграет со сборной США, а Парагвай встретится с Россией. Матчи пройдут 21 августа.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа A
Парагвай — Япония — 4:7
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