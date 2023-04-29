Чемпионат мира-2027 пройдет в Катаре

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила, что чемпионат мира в 2027 году пройдет в Катаре. Все игры примет город Доха.

«Принимая решение, Центральный совет ФИБА был впечатлен заявкой и, в частности, элементами, связанными с компактным географическим расположением, уникальной гибкостью с расписанием мест проведения турниров для лучшего планирования болельщиков, а также акцентом на стабильность.

Поскольку все команды играют в одном городе, болельщики могут планировать все заранее и получать уникальные впечатления, поскольку все места проведения находятся в пределах 30 минут друг от друга", — говорится в заявлении.

Все объекты, которые будут использоваться для проведения турнира, уже построены.

1 марта ФИБА временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.