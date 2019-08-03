Виталий Фридзон: "Сборная России на правильном пути"

Капитан сборной России Виталий Фридзон после победы над Иорданией отметил, что команда находится на правильном пути в своей подготовке к чемпионату мира.

– Рад, что мы выиграли уверенно, – цитирует РИА Новости Фридзона. Немного волновались, но победили – это самое главное. Это был наш первый матч после двух недель тренировок, и я думаю, что мы на правильном пути. Все ребята – молодцы, играли с сумасшедшей агрессией.

Я нахожусь в форме, почувствовал игру. Ребята это увидели и начали играть на меня. Я благодарен им. Старый конь, как говорится, борозды не испортит, еще есть порох в пороховницах! Главное – победа команды. Если мы будем продолжать в том же духе, все у нас получится.

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