В сборную США вызваны шесть новых игроков

Федерация баскетбола США объявила имена игроков, которые были дополнительно приглашены в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщает ESPN.

Это Джайлен Браун ("Бостон"), Монтрез Харрелл ("Клипперс"), Мэйсон Пламли ("Денвер"), Джулиус Рэндл ("Никс"), Маркус Смарт ("Бостон") и Таддеус Янг ("Чикаго"). Ранее восемь игроков из предварительного списка отказались от участие в турнире.

Тренировочный лагерь сборной США пройдет 5-9 августа в Лас-Вегасе. Мировое первенство состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.