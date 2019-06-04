Тимофей Мозгов: "Сделаю все возможное, чтобы поехать на чемпионат мира"

Центровой "Орландо" и сборной России Тимофей Мозгов заявил, что хочет сыграть на чемпионат мира. Его попадание в заявку под вопросом из-за травмы.

— Ничего обещать не могу, но очень постараюсь сделать всё возможное, чтобы поехать в Китай. Думаю, в июне уже пойму: смогу сыграть на чемпионате мира или нет, - цитируют Мозгова "Известия". - Понимаете, если я почувствую, что не смогу быть полезным сборной на все 100%, то уступлю дорогу более готовому.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в группе В с командами Аргентины, Кореи и Нигерии.