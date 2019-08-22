Состав сборной России на Кубок мира сократился до 14 игроков

В Новогорске завершился сбор национальной команды для подготовки к Кубку мира-2019, информирует официальный сайт РФБ. Завтра утром команда отправляется в Китай, где 31 августа стартует главный турнир года.

Последним игроком, покинувшим расположение сборной России до вылета, оказался Никита Балашов. Напомним, вчера стало известно, что в Китае команде не поможет Джоэл Боломбой.

Таким образом, список кандидатов на участие в Кубке мира-2019 сократился до 14 игроков. Команда вылетит в Китай в следующем составе: защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург), центровые Артем Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Первые дни в стране Кубка мира-2019 сборная России проведет в Нинбо, где 26 и 28 августа сыграет заключительные контрольные матчи — соответственно с Аргентиной и Испанией. После этого команда переберется в Ухань, где пройдут игры группы B. Напомним, соперники россиян на первом этапе — Нигерия (31 августа, 11.30 по московскому времени), Корея (2 сентября, 15.30) и Аргентина (4 сентября, 15.30).