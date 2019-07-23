Состав сборной России на ЧМ-2019: без Мозгова, но с Боломбоем

Федерация баскетбола России опубликовала состав сборной России, который будет готовиться к чемпионату мира 2019 в Китае. Центровой Тимофей Мозгов не попал в состав из-за полученной травмы ноги.

Всего в список были включены 19 игроков: Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Григорий Мотовилов, Александр Платунов, Андрей Сопин, Виталий Фридзон, Алексей Швед, Семен Антонов, Никита Балашов, Евгений Валиев, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Сергей Карасев, Никита Курбанов, Андрей Лопатин, Джоэл Боломбой, Артем Забелин, Владимир Ивлев и Артем Клименко.

Защитник Алексей Швед присоединится к команде позже остальных партнеров.

Сборная России на Кубке мира в группе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Кореи. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.