Сергей Базаревич: "Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас эти 15 месяцев"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич похвалил своих подопечных после победы над Финляндией​ со счетом (91:76), информирует пресс-служба FIBA.

Напомним, россияне гарантировали себе участие в чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

– Прежде всего, поздравляю всех моих подопечных. Это была невероятная победа. Мы снова создали трудности для себя, но продемонстрировали, кто мы есть. Всегда так делаем. Сначала мы создаем трудности, а затем преодолеваем их героической игрой. Спасибо всем игрокам. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас в течение этих 15 месяцев, – приводит слова Базаревича пресс-служба FIBA.

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