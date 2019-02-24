Семен Антонов: "Матч с финнами был чрезвычайно тяжелым"

Форвард сборной России Семен Антонов подвел итоги победного матча с Финляндией (91:76), сообщает пресс-служба FIBA.

Напомним, что эта победа позволила россиянам попасть на чемпионат мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

– Поздравляю всех с победой и отбором на чемпионат мира. Мы рады, что достигли своей цели. Конечно, матч был чрезвычайно тяжелым. Это было очень похоже на предыдущую встречу в Финляндии, когда мы тоже уступали, но продолжали верить и сумели добиться поставленной цели, – цитирует Антонова пресс-служба FIBA.

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