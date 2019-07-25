Руди Гобер: "Отношусь к сборной России с большим уважением"

Центровой "Юты" и сборной Франции Руди Гобер в интервью "Известиям" отметил, что относится к сборной России с уважением. По его мнению, россияне отправятся на чемпионат мира с целью побороться за медали.

– В конце августа в Китае стартует чемпионат мира. Сборная Франции едет на турнир за медалями?

– Мы отправляемся в Поднебесную за победой в каждом отдельном матче. У нас очень талантливая команда, отличный сплав молодости и опыта. У всех игроков и тренеров большие ожидания от этого турнира. При этом есть четкое понимание, что ни одна команда не является случайным гостем. Будет очень и очень сложно во всех играх без исключения.

– Что можете сказать про шансы сборной России на удачное выступление?

– Легко говорить про сборную США, чьи игроки у всех на виду и их возможности легко оценить. От других национальных команд всегда стоит ждать сюрпризов. Их игроки постараются проявить себя на максимуме. Что касается России, то лично мне всегда было тяжело играть против вашей сборной. Отношусь к ней с большим уважением. Уверен, что такие ребята, как Швед, Карасев, Кулагин, также отправляются в Китай с целью пройти как можно дальше и побороться за медали.

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