Россия разгромила Болгарию "+44" в отборе ЧМ-2019

Сборная России обыграла Болгарию в отборочном турнире чемпионата мира - 104:60. Самым результативным игроком в составе россиян стал форвард Дмитрий Кулагин, который набрал 16 очков.

Россия набрала 18 очков в 11 матчах и идет второй в турнирной таблице группы К. В том случае, если сегодня Финляндия не выиграет у Франции, наша команда квалифицируется в финальный турнир.

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа. 2-й раунд

Группа K

Болгария - Россия - 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22)