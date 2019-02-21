Россия разгромила Болгарию "+44" в отборе ЧМ-2019

Сборная России обыграла Болгарию в отборочном турнире чемпионата мира - 104:60. Самым результативным игроком в составе россиян стал форвард Дмитрий Кулагин, который набрал 16 очков.
Россия набрала 18 очков в 11 матчах и идет второй в турнирной таблице группы К. В том случае, если сегодня Финляндия не выиграет у Франции, наша команда квалифицируется в финальный турнир.
Чемпионат мира
Мужчины
Отборочный турнир
Европа. 2-й раунд
Группа K
Болгария - Россия - 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22)
Загрузка...