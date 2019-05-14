Поу Газоль не сыграет за сборную Испании на чемпионате мира-2019

Центровой "Милуоки" Поу Газоль не поможет сборной Испании​ на чемпионате мира-2019. 38-летний баскетболист пропустит остаток сезона из-за перелома стопы.

– Поу очень важен для нашей сборной. Его потеря ужасна. Он является лидером и легендой команды, – цитирует главного тренера сборной Серджо Скариоло AS. – Мы поддерживаем его и уверены, что он принял лучшее решение в такой ситуации. Постараемся завоевать путевку на Олимпийские игры-2020 и рассчитываем, что Газоль сможет к нам присоединиться.

Чемпионат мира-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Сборная Испании на групповом этапе турнира сыграет с командами Ирана, Туниса и Пуэрто-Рико.