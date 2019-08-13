Кириленко верит в успешное выступление сборной России на ЧМ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко верит в успешное выступление сборной России на Кубке мира 2019 года, несмотря на травмы лидеров.

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На турнире не выступят Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Тимофей Мозгов.

- Это национальная команда - будут играть те, кто может, - цитирует ТАСС Кириленко. - Есть вещи, на которые можно повлиять и улучшить, а есть, к сожалению, данности. Но потери потерями, а мы продолжаем верить в нашу сборную.