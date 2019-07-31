Флоран Петрюс назвал фаворитов ЧМ-2019

Чемпион Европы Флоран Петрюс в интервью "Известиям" назвал фаворитов чемпионата мира-2019. Также он считает, что сборная России может стать открытием турнира.
– Кого назовете фаворитом ЧМ-2019?
– Все назовут главным претендентом на золото сборную США, полностью составленную из игроков NBA. Но посмотрите, они тоже сталкиваются с проблемами в составе, многие звезды первой величины отказались от участия в турнире. Поэтому им будет сложнее рассчитывать на легкие победы в каждом матче. В 2006 году была похожая ситуация и тогда испанцы ей воспользовались. Поэтому наряду с США за золото будут бороться команды Испании, Сербии и Франции.
– А кто может стать открытием турнира?
– Думаю, что больше всего способна удивить Австралия. Верю, что они способны попасть в призы, даже если не приедет их главная звезда – разыгрывающий "Филадельфии" Бен Симмонс. Патрик Миллс, Мэттью Деллаведова и Эндрю Богут могут создать проблемы любой команде. Может выстрелить сборная Греции, которая всегда опасна на крупных турнирах. Неплохие шансы у Италии и России. У этих команд есть хороший сплав молодости, опыта и таланта. К тому же у вашей сборной довольно благоприятный календарь.
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