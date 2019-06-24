Андрей Кириленко: "Мы можем играть за медали на чемпионате мира, пусть на меня смотрят косо"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что мужская сборная России способна бороться за медали предстоящего Кубка мира.

– Мы можем играть за медали на чемпионате мира, пусть на меня смотрят косо, как на чемпионате Европы, тогда тоже я говорил, что команда способна на многое, – цитирует ТАСС Кириленко.

– Мы можем проиграть две первые игры и вылететь с чемпионата мира. И Аргентина, и Нигерия имеют очень хорошие сборные, может, Южная Корея пониже уровнем. Но если мы подходим с правильным настроем, если мы играем так, как можем играть, то пример чемпионата Европы двухлетней давности показал – сборная России вышла из "группы смерти", обыграв сербов, – заявил президент РФБ.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. ​Сборная России сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

Чемпионат мира-2019: расписание и результаты матчей, новости и обзоры