Агент Хвостова: "Дмитрий сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира"

Агент защитника Дмитрия Хвостова Вадим Михалевский ответил на вопрос о том, сможет ли его клиент сыграть на чемпионате мира за сборную России.

– Дмитрий Хвостов приступил к первому этапу реабилитации, операция прошла успешно, – цитируют Михалевского "Известия". – Обычно процесс восстановления после такой травмы занимает шесть месяцев, но все индивидуально. Сохраняет ли он шансы сыграть на ЧМ-2019? Думаю, они есть, но форсировать свою подготовку Хвостов точно не будет. Если почувствует, что не готов помочь сборной, то в Китае команде придется обойтись без него. Конечно, это большая потеря.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.