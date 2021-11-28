Центровой «НН» объяснил, почему молодым баскетболистам тяжело закрепиться в Единой лиге ВТБ и почему он отказался от работы с психологом.

Сборная России удачно начала отбор на чемпионат мира-2023, крупно обыграв Италию (92:78) в Санкт-Петербурге. Лучшими на паркете были игроки «Нижнего Новгорода» Антон Астапкович и Сергей Торопов, давно тренирующиеся под руководством Зорана Лукича. На вопрос корреспондента «СЭ», почему Астапкович стеснялся так смело играть в олимпийской квалификации, форвард ответил следующее: «Это связано с пониманием системы Зорана, которую он поставил и в «НН», и теперь в сборной. Когда ты ее понимаешь и работаешь над ней на протяжении трех с половиной лет, становится проще реализовать все в матчах. Думаю, когда все поймут эту систему, так сможет играть каждый. Мне и другим троим баскетболистам «Нижнего» — тому же Сергею Торопову — на площадке было легче. Зоран попросил нас четверых максимально помочь другим игрокам побыстрее адаптироваться под систему. Старались максимально, каждый день было по две тренировки. Главное, что результат есть».

Теперь его надо закрепить в понедельник во второй игре квалификации с Исландией, которая в параллельном матче группы H обыграла в гостях сборную Нидерландов (79:77). Так что нас ждет матч за промежуточное лидерство. В интервью «СЭ» дебютант национальной команды Александр Ганькевич поделился своими впечатлениями от первого сбора, решении продлить контракт с «НН» нынешним летом и психологии молодых игроков.

Были более выгодные финансовые предложения, но решил остаться в «НН»

— Перед игрой с Италией вы говорили, что было волнительно. Тем не менее вы и Владимир Ивлев достаточно здорово противостояли лидеру хозяев Амедео Тесситоре в трехсекундной зоне.

— У меня не все получилось, но главное, что команде удалось одержать победу в стартовом матче квалификации. Все сыграли с максимальной самоотдачей. В таком же ключе надо действовать с Исландией.

— Вы провели сильный прошлый сезон, но так и не получили вызов в сборную при Сергее Базаревиче. Было обидно или спокойно воспринимали?

— Никаких обид. Я был в расширенном списке на олимпийскую квалификацию, но не смог приехать на сборы из-за травмы кисти. Она залечивалась достаточно долго — порядка 1,5 месяца.

— Летом вы переподписали двухлетний контракт с «НН», хотя Лукич говорил, что у вас были более выгодные финансовые предложения. Правильно понимаю, что могли бы сейчас выступать в Евролиге?

— Действительно, были предложения от других клубов. Более выгодные с финансовой точки зрения, но я решил, что мне надо продолжать прогрессировать. Поэтому оптимальным вариантом было остаться в «Нижнем». У нас дружный коллектив, я знаком с тренером. Отвечая на ваш вопрос: да, возможно, сейчас бы выступал в Евролиге. А возможно, и нет.

— Звали ли обратно в ЦСКА?

— Об этом лучше спросить у моих агентов. Воспоминания от общения с Димитрисом Итудисом? Исключительно положительные. Они мне помогали как могли. Правда, мне было 18-19 лет, я тогда не так хорошо понимал английский. Ребята зачастую переводили мне, пытались донести видение тренера.

— Лукич еще сказал, что вы стали очень важным игроком коллектива: «Все это поняли в серии плей-офф с ЦСКА». Приятно слышать такие слова от наставника, который обычно скуп на комплименты?

— Очень приятно. Такие комплименты от Зорана бывают, но совсем не часто. Да я и сам понимал, что ребята устали, им не хватает сил, помощи скамейки. Очень хотелось им помочь в серии. Летом я залечивал травму и пытался подтянуть те элементы, которые мы обсудили с главным тренером.

Когда становится очень сложно, надо попросить тренера поговорить один на один

— Вам комфортно, что в «НН» работает Алексей Жуков, который знает вас с детского возраста по школе ЦСКА?

— Это очень помогает и выручает, особенно когда проводишь первый год в команде. Когда у тебя нет четкого понимания философии Зорана. Жуков много подсказывал, говорил, как надо действовать в том или ином эпизоде, много общался. Огромное ему спасибо за это.

— Есть мнение, что молодым российским игрокам не хватает не только мастерства, но и психологии, чтобы конкурировать с легионерами. У вас никогда не возникало мысли поработать с психологом?

— С психологией действительно тяжело. По себе знаю. Бывали моменты, когда было очень высокое давление, и хотелось опустить руки. Надо это перешагивать, перебарывать. Советую в таких ситуациях попросить главного тренера поговорить один на один. Он тебе что-то объяснит, что-то подскажет, и вы поймете друг друга. Если говорить про работу с психологом, то у меня была такая мысль, но я быстро от нее отказался. Все-таки специфика нашего вида спорта очень сложная.

— У вас есть понимание, почему так мало молодых российских игроков пробиваются в Единую лигу ВТБ и не востребованы в других чемпионатах?

— Молодым тяжело закрепиться в клубах Единой лиги из-за очень высокой конкуренции на своих позициях. Все клубы — участники турнира, за исключением «НН», делают ставку на легионеров, которые готовы дать результат здесь и сейчас. Понятно, что тренеру легче выпустить их, ведь из-за малого количества игр в турнире каждый матч — решающий. Поверьте, наши ребята стараются себя показать, выкладываются на 120% своих возможностей на тренировках, чтобы получить хоть какие-то минуты. Но чаще всего эти старания ни к чему не приводят.

У Гафурова и Мартюка большое будущее

— В прошлом году ваша пятерка с Астапковичем, Бабуриным, Комоловым и Стребковым была очень эффективна в Лиге ВТБ. Понятно, что Бабурина нет в этом «окне», но допускаете, что в будущем это будет ударная сила сборной?

— Таким сочетанием пятерки мы можем играть. Мы отлично знаем систему Зорана, и если в какой-то момент на паркет выйдут пять игроков «НН» — нынешних или бывших, — это нормально.

— Те игроки, которые раньше не работали с сербом, быстро приспособились к его требованиям на тренировках сборной?

— Да, буквально за пару тренировок они в общих чертах поняли, что хочет от них Зоран. Постепенно нам становилось все легче и легче. Стали чувствовать друг друга на паркете, появилось взаимопонимание.

— Тренер одинаково себя ведет на тренировочных занятиях в клубе и сборной? В нем что-то изменилось?

— Скажу так: в клубе он пожестче. В «НН» он больше внимания уделяет мелочам, все-таки там у нас на подготовку гораздо больше времени. Да, календарь игр плотный, но все равно есть перерывы в два-три дня. В этот период у нас идет доскональный разбор деталей. Чтобы молодые игроки досконально поняли тот или иной эпизод. В сборной у нас нет столько времени.

— Что скажете про Филиппа Гафурова и Андрея Мартюка, которых называют самыми перспективными российскими игроками своего поколения? Какое впечатление они произвели на тренировках?