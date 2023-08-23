Латвия не взяла экс-форварда «Химок» Тимму на ЧМ-2023. Муж Седоковой не держит уровень

Прошлый сезон Янис провел в Пуэро-Рико, а теперь не пробился в финальную заявку национальной команды.

Вы наверняка помните эпатажного Яниса Тимму. Форвард долгое время провел в Единой Лиге ВТБ, выступая за «Зенит» и «Химки». Последний раз в России его видели в составе УНИКСа. Тогда Янис вернулся в Европу из Америки, где так и не смог подписать интересный контракт. Впрочем, в Казани карьера так и не сложилась — спустя пару месяцев Тимма уехал из Татарстана. Прошлый сезон некогда один из лучших легких форвардов Евролиги провел... в Пуэрто-Рико. Судя по всему, не слишком успешно, ведь даже средняя по уровню сборная Латвии в последний момент отказалась от его услуг на ЧМ.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото Соцсети

Дошел до пуэрториканской лиги и не попадает в сборную Латвии

В личной жизни у одного из самых харизматичных легионеров в истории российского баскетбола Тиммы все хорошо — на днях его супруга Анна Седокова, украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра», поделилась с подписчиками в своих социальных сетях архивным снимком с баскетболистом. На откровенном кадре Седокова с мужем целуются на пляже. В подписи к фото певица процитировала стихотворение Роберта Рождественского «Мы совпали с тобой». Янис прокомментировал публикацию, оставив несколько сердечек под постом. Можно было бы порадоваться за молодых, однако в спортивном плане дела у Яниса идут не так гладко. Пуэрториканский «Гризес де Умакао» точно не назвать карьерной мечтой для баскетболистов его уровня, так Тимма еще и в островном чемпионате не был на лидирующих позициях.

Отдушиной могла стать сборная — команду Латвии в последнее десятилетие трудно представить без 31-летнего форварда. Но главный тренер латвийцев Лука Банки в последний момент решил отказаться от услуг игрока, отработавшего с национальной командой весь подготовительный период. О каком-либо конфликте или травме не сообщается. Так что, судя по всему, Янис просто не попал в команду по игровым характеристикам.

И едва ли это кого-то удивит, ведь в последнее время Тимма чаще появляется не в сводках спортивных новостей, а в заметках светской хроники, где обсуждается его роман с Седоковой. В одном из интервью Янис жаловался, что у него просто не хватает сил на спорт.

Руи Хатимура. Фото Global Look Press

Японцы стали «отменять» темнокожую звезду за прогул домашнего ЧМ

Так или иначе, но на ЧМ Яниса не будет, как и звезды сборной Японии Руи Хатимуры. Игрок не стал рисковать с поездкой на международные соревнования в условиях неопределенности с контрактным будущим — на тот момент у него на руках еще не было трехлетнего контракта с «Лейкерс». Однако к темнокожему игроку и так прохладно относились в Стране восходящего солнца, а отказ приезжать на отчасти домашний турнир и вовсе восприняли как оскорбление. Ведь «настоящий японец» Юта Ватанабэ, здорово проявивший себя в «Бруклине», приехал в расположение сборной, хотя успел побывать в статусе свободного агента и также рисковал своим будущим в НБА. Тем не менее «аиноко» досталось по полной — расизм в стране не изжит до сих пор и детям «гайдзинов» живется несладко.

Интересно, было ли подобное отношение в Греции к Яннису Адетокумбо? Грек нигерийского происхождения также пропустит азиатский мундиаль, однако, в отличие от Хатимуры, Яннис еще и держал национальную федерацию в неведении, сообщив о своих планах только 11 августа. А вот к кому точно не будет никаких вопросов, так это к Николе Йокичу. Мало того что любовь сербов к нему едва ли пошатнется от чего-либо в принципе, так еще и все понимают, что после тяжелейшего сезона центровой «Денвера» физически и морально истощен. Зато за сербов сыграет еще один наш старый знакомый — Никола Милутинов. Однако бывший центровой ЦСКА и сам признает, что полностью заменить тезку едва ли возможно. И на Йокиче с Адетокумбо звездные потери ЧМ-2023 не заканчиваются.

Не будет и литовца Домантаса Сабониса, сына легендарного Арвидаса Сабониса. Французы недосчитались Виктора Вембаньяма и Франка Нтиликина, словенцы — Горана Драгича, канадцы — Джамала Мюррэя, австралийцы — Бена Симмонса и Джока Лэндейла, испанцы — Лоренцо Брауна, Сержа Ибаки и Николы Миротича. Состав сборной США по традиции ЧМ не самый звездный. «Дрим-тим» можно ждать в лучшем случае через год в Париже на ОИ, тем не менее за чемпионатом мира, который стартует уже 25 августа, тоже стоит следить. Хотя бы потому, что в условиях не самых оптимальных составов шансы открываются и для маленьких команд вроде Кабо-Верде и Южного Судана. А кто из нас не любит интригу, андердогов и истории про спортивную Золушку?