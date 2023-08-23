Латвия не взяла экс-форварда «Химок» Тимму на ЧМ-2023. Муж Седоковой не держит уровень
Вы наверняка помните эпатажного Яниса Тимму. Форвард долгое время провел в Единой Лиге ВТБ, выступая за «Зенит» и «Химки». Последний раз в России его видели в составе УНИКСа. Тогда Янис вернулся в Европу из Америки, где так и не смог подписать интересный контракт. Впрочем, в Казани карьера так и не сложилась — спустя пару месяцев Тимма уехал из Татарстана. Прошлый сезон некогда один из лучших легких форвардов Евролиги провел... в Пуэрто-Рико. Судя по всему, не слишком успешно, ведь даже средняя по уровню сборная Латвии в последний момент отказалась от его услуг на ЧМ.
Дошел до пуэрториканской лиги и не попадает в сборную Латвии
В личной жизни у одного из самых харизматичных легионеров в истории российского баскетбола Тиммы все хорошо — на днях его супруга Анна Седокова, украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра», поделилась с подписчиками в своих социальных сетях архивным снимком с баскетболистом. На откровенном кадре Седокова с мужем целуются на пляже. В подписи к фото певица процитировала стихотворение Роберта Рождественского «Мы совпали с тобой». Янис прокомментировал публикацию, оставив несколько сердечек под постом. Можно было бы порадоваться за молодых, однако в спортивном плане дела у Яниса идут не так гладко. Пуэрториканский «Гризес де Умакао» точно не назвать карьерной мечтой для баскетболистов его уровня, так Тимма еще и в островном чемпионате не был на лидирующих позициях.
Отдушиной могла стать сборная — команду Латвии в последнее десятилетие трудно представить без 31-летнего форварда. Но главный тренер латвийцев Лука Банки в последний момент решил отказаться от услуг игрока, отработавшего с национальной командой весь подготовительный период. О каком-либо конфликте или травме не сообщается. Так что, судя по всему, Янис просто не попал в команду по игровым характеристикам.
И едва ли это кого-то удивит, ведь в последнее время Тимма чаще появляется не в сводках спортивных новостей, а в заметках светской хроники, где обсуждается его роман с Седоковой. В одном из интервью Янис жаловался, что у него просто не хватает сил на спорт.
Японцы стали «отменять» темнокожую звезду за прогул домашнего ЧМ
Так или иначе, но на ЧМ Яниса не будет, как и звезды сборной Японии Руи Хатимуры. Игрок не стал рисковать с поездкой на международные соревнования в условиях неопределенности с контрактным будущим — на тот момент у него на руках еще не было трехлетнего контракта с «Лейкерс». Однако к темнокожему игроку и так прохладно относились в Стране восходящего солнца, а отказ приезжать на отчасти домашний турнир и вовсе восприняли как оскорбление. Ведь «настоящий японец» Юта Ватанабэ, здорово проявивший себя в «Бруклине», приехал в расположение сборной, хотя успел побывать в статусе свободного агента и также рисковал своим будущим в НБА. Тем не менее «аиноко» досталось по полной — расизм в стране не изжит до сих пор и детям «гайдзинов» живется несладко.
Интересно, было ли подобное отношение в Греции к Яннису Адетокумбо? Грек нигерийского происхождения также пропустит азиатский мундиаль, однако, в отличие от Хатимуры, Яннис еще и держал национальную федерацию в неведении, сообщив о своих планах только 11 августа. А вот к кому точно не будет никаких вопросов, так это к Николе Йокичу. Мало того что любовь сербов к нему едва ли пошатнется от чего-либо в принципе, так еще и все понимают, что после тяжелейшего сезона центровой «Денвера» физически и морально истощен. Зато за сербов сыграет еще один наш старый знакомый — Никола Милутинов. Однако бывший центровой ЦСКА и сам признает, что полностью заменить тезку едва ли возможно. И на Йокиче с Адетокумбо звездные потери ЧМ-2023 не заканчиваются.
Не будет и литовца Домантаса Сабониса, сына легендарного Арвидаса Сабониса. Французы недосчитались Виктора Вембаньяма и Франка Нтиликина, словенцы — Горана Драгича, канадцы — Джамала Мюррэя, австралийцы — Бена Симмонса и Джока Лэндейла, испанцы — Лоренцо Брауна, Сержа Ибаки и Николы Миротича. Состав сборной США по традиции ЧМ не самый звездный. «Дрим-тим» можно ждать в лучшем случае через год в Париже на ОИ, тем не менее за чемпионатом мира, который стартует уже 25 августа, тоже стоит следить. Хотя бы потому, что в условиях не самых оптимальных составов шансы открываются и для маленьких команд вроде Кабо-Верде и Южного Судана. А кто из нас не любит интригу, андердогов и истории про спортивную Золушку?