Сергей Базаревич: «Я не хотел, чтобы мы играли товарищеский матч с Испанией так поздно»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич за день до чемпионата мира в Китае рассказал о ситуации в составе команды. Россия сыграет в группе с Нигерией, Кореей и Аргентиной.

— Хочу поздравить те 12 человек, которые здесь, — сказал Базаревич. — Нам пришлось принимать непростые решения. В заявке нет Балашова, Платунова, Забелина. Они все заслуживали быть в дюжине. Но мы были вынуждены сделать выбор, опираясь на свое понимание.

— Все ли здоровы?

— В общем... да. Вирус, который гулял, немного зашел к нам, но надеюсь, все будет хорошо. У некоторых есть легкое недомогание, но не думаю, что это скажется.

— Защита во второй четверти с Испанией — близка к идеальной?

— Не обольщаемся. На них подействовала акклиматизация все-таки. Плюс мы говорили, что испанцы играют вальяжно. Не идеальная, но неплохая.

— Как вам организация турнира?

— Мы только приехали. Я хотел бы, чтобы мы приехали раньше и не играли матч с Испанией, но мы были поставлены в эти условия. Тяжело судить. Хотелось бы больше фруктов на приемах пищи и... быстроты. (смеется) Но условия в целом хорошие. Надеемся, люди придут на матчи. (Дмитрий Кузнецов)