Сборная России выиграла у Нигерии на чемпионате мира в Китае

В дебютном для себя матче на чемпионате мира по баскетболу-2019 сборная России обыграла команду Нигерии (82:77).

В составе победителей самым результативным стал Михаил Кулагин — 16 очков. У нигерийцев лучшим снайпером стал Джош Окоджи — 18 очков.

В другом матче первого тура в группе В сегодня сыграют команды Кореи и Аргентины. В следующем матче россияне сыграют с корейцами 2 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу-2019 проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Группа В

1-й тур

Россия — Нигерия — 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)