Литва разгромила Сенегал с разностью «+54», США победили Чехию

Сборная Литвы разгромила Сенегал в матче группового турнира чемпионата мира по баскетболу — 101:47. В другой игре группы H Австралия одолела Канаду.

Действующие чемпионы мира сборная США взяла верх над Чехией — 88:67.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа E

Турция — Япония — 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)

Чехия — США — 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22)

Группа F

Новая Зеландия — Бразилия — 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)

Греция — Черногория — 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22)

Группа G

Доминиканская Республика — Иордания — 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23)

Франция — Германия — 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24)

Группа H

Канада — Австралия — 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)

Сенегал — Литва — 47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24)