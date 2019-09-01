Литва разгромила Сенегал с разностью «+54», США победили Чехию
Сборная Литвы разгромила Сенегал в матче группового турнира чемпионата мира по баскетболу — 101:47. В другой игре группы H Австралия одолела Канаду.
Действующие чемпионы мира сборная США взяла верх над Чехией — 88:67.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа E
Турция — Япония — 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)
Чехия — США — 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22)
Группа F
Новая Зеландия — Бразилия — 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)
Греция — Черногория — 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22)
Группа G
Доминиканская Республика — Иордания — 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23)
Франция — Германия — 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24)
Группа H
Канада — Австралия — 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)
Сенегал — Литва — 47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24)