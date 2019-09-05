Канада обыграла Сенегал
12:40
Сборная Канады обыграла команду Сенегала (82:60) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу.
Канадцы заняли третье место в группе Н с четырьмя очками. Сенегал проиграл все матчи и финишировал последним. Первое-второе места делят Литва и Австралия, которые определят победителя группы в очном матче.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа Н
3-й тур
Канада — Сенегал — 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14)