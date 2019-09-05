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Канада обыграла Сенегал

12:40

Сборная Канады обыграла команду Сенегала (82:60) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу.

Канадцы заняли третье место в группе Н с четырьмя очками. Сенегал проиграл все матчи и финишировал последним. Первое-второе места делят Литва и Австралия, которые определят победителя группы в очном матче.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа Н

3-й тур

Канада — Сенегал — 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14)

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