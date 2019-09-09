Греция обыграла Чехию

Сборная Греции выиграла у команды Чехии (84:78) в матче второго раунда чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

Перед заключительным матчем в группе K США — Бразилия американцы с восемью очками лидируют в группе и уже обеспечили себе выход в плей-офф. На втором месте Греция, на третьем Чехия (по 8 очков). У сборной Бразилии пока семь очков.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

2-й раунд

Группа K

Чехия — Греция — 77:84 (12:18, 21:14, 16:25, 28:27)