Фридзон передал привет критикам сборной России

Капитан сборной России Виталий Фридзон обратился к болельщикам, скептически настроенным перед стартом чемпионата мира. Россияне в понедельник обыграли Корею (87:73) и досрочно вышли во второй групповой турнир.

— Мы нашли слабые стороны корейцев и здорово сыграли в защите, — цитирует «РИА Новости» Фридзона. — Сегодня сыграли всей командой, скамейка очень помогла, Серега Карасев здорово вышел сегодня. Мое повреждение? Слава богу, все обошлось, потом смог выйти в четвертой четверти. Поздравляю всех, что вышли как минимум в квалификацию к Токио. Привет всем, кто не верил в нас, привет вам и большой респект. Мы не будем останавливаться на достигнутом, будем идти дальше.

Послезавтра интересная игра с аргентинцами, мы играли с ними неделю назад контрольный матч. Там нам все быстро объяснили, но мы разберем свои ошибки. Да, там играют ребята из топ-клубов, но если мы будем одним целым, то можем победить.