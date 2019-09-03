Чехия одержала победу в матче с Японией

Сборная Чехии обыграла команду Японии (89:76) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самыми результативными стал Блейк Шилб и Яромир Богачик — по 22 очка. У японцев 21 очко набрал Рюи Начимура.

Чехия с тремя очками лидирует в группе Е. У Японии одно очко и послендее место.

Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира.

Мужчины

Группа E

2-й тур

Япония — Чехия — 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25)

3 сентября.