Чехия одержала победу в матче с Японией
13:24
Сборная Чехии обыграла команду Японии (89:76) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
В составе победителей самыми результативными стал Блейк Шилб и Яромир Богачик — по 22 очка. У японцев 21 очко набрал Рюи Начимура.
Чехия с тремя очками лидирует в группе Е. У Японии одно очко и послендее место.
Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира.
Мужчины
Группа E
2-й тур
Япония — Чехия — 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25)
3 сентября.