Бразилия уступила США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира
17:21
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу США сыграли с Бразилией. Американцы одержали победу со счетом 89:73.
Баскетбол
ЧМ. Мужчины
2-й раунд. Группа K
США — Бразилия — 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17)
9 сентября.
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