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Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Бразилия уступила США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира

17:21
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В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу США сыграли с Бразилией. Американцы одержали победу со счетом 89:73.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

2-й раунд. Группа K

США — Бразилия — 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17)

9 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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