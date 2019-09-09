Бразилия уступила США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу США сыграли с Бразилией. Американцы одержали победу со счетом 89:73.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

2-й раунд. Группа K

США — Бразилия — 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17)

9 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России