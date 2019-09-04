Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
18:21
Фанат из России сел в первый ряд и сумел просидеть практически весь монолог главного тренера сборной Сергея Базаревича, но все же был замечен сотрудниками ФИБА.
После того, как его попытались вывести, поклонник баскетбола прокричал несколько раз: «Сергей Базаревич лучший! Андрюха Зубков лучший! Андерстэнд?»
Сопротивления представителям ФИБА он не указывал и в сопровождении одного мужчины и одной девушки покинул зону для работников сборных и прессы.
Сегодня сборная России проиграла Аргентине (61:69) в третьем матче первого раунда ЧМ-2019.
Россия проиграла Аргентине спор за первое место в группе
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной pic.twitter.com/vsi6T0BMnm— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 4, 2019
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