Андрей Кириленко: «Могла ли сборная России сделать больше на ЧМ? Могла, но не в этот раз»

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко поделился впечатлениями от поездки в Китай, где проходит чемпионат мира. Россияне не смогли пробиться в плей-офф этого турнира.

— Очень продуктивной получилась поездка! — написал Кириленко в своем Instagram. — Началось все с конгресса FIBA и продолжилось очень «адреналиновыми» играми для нашей сборной. Программа минимум выполнена но всегда хочется большего. Могли ли мы больше? Могли, но не в этот раз.

Будем готовится к квалификационным матчам. Уверен что многие игроки получили неожиданный колоссальный опыт, спасибо им за старания и их время! Болельщикам на играх и у телеэкранов за поддержку. Китай запомнился интенсивным расписанием, множеством встреч, новым президентом с африканского континента, свежими впечатлениями о востоке и огромной любовью жителей к баскетболу. Теперь курс на Токио 2020!!!