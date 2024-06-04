Лига ВТБ лишается Белоруссии и амбициозного проекта из Москвы. В турнире останется 12 клубов?

Шансы на повышение в классе есть у Владивостока.

Один из самых ярких сезонов Лиги ВТБ в плане конкуренции подходит к финишу с не самыми приятными новостями. Свое участие в турнире не смогли подтвердить «Минск» и «Руна». Белорусский клуб был участником лиги с сезона-2010/11 (правда, ни разу не смог пробиться в плей-офф), а москвичи были приняты на прошлогоднем Совете лиги. «Викинги» остановились в шаге от плей-ин, но запомнились креативным видением соцсетей, яркой организацией домашних матчей и группой поддержки. Однако финансовые проблемы, настигшие команду в середине сезона, поставили большие планы на паузу. Таким образом, в Лиге ВТБ остается 12 клубов, а 13-м участником могут стать действующие чемпионы Суперлиги — «Динамо» (Владивосток).

Разные причины

Все решения о новом составе участников международного турнира будут приниматься 14 июня на Совете лиги в Москве. Но уже сейчас понятно, что количество клубов сократится. Новое руководство «Минска» решило оставить свою команду только в Молодежной единой лиге. От основного турнира было решено отказаться по спортивным соображениям. Текущий сезон команда с треском провалила (одна победа в 40 матчах), а улучшить результат без серьезного увеличения бюджета вряд ли получится. Таких предпосылок нет, поэтому основа «Минска» сосредоточится на чемпионате Белоруссии.

Баскетболисты «Минска». Фото БК «Минск»

В «Руне» ситуация сложнее. По информации «СЭ», клуб имеет задолженность перед игроками и тренерским штабом за сезон-2023/24. Сумма колеблется в районе 80 миллионов рублей. Это связано со смертью одного из главных инвесторов проекта (видимо, по этой причине здорово стартовавшая «Руна» так блекло смотрелась в заключительной части регулярки). В последние месяцы руководители «викингов» пытались решить эту проблему, в том числе совершив ребрендинг (в клубе хотели продолжить выступать в Единой лиге под названием «Спартак»), однако найти дополнительные источники финансирования под эту идею, видимо, не получилось.

Клуб покинет высший дивизион чемпионата России у мужчин, но при этом сохранит команду в женской Премьер-лиге. «Руна» (с нового сезона «Спартак») выиграла чемпионат Суперлиги-2023/24, пройдя плей-офф всего с одним поражением. Благодаря этому москвичи получили повышение в классе от РФБ. В главный турнир российского женского клубного баскетбола команда зайдет с вице-чемпионкой Олимпиады в Токио-2020 Евгений Фролкиной (переезжает в Москву из курского «Динамо»)

Могла лига потерять и еще один столичный клуб — МБА. У москвичей была трехмесячная задолженность перед игроками после ухода одного из главных спонсоров. Но в конце мая вопрос с выплатами удалось решить. Перед баскетболистами были закрыты все долги и началось формирование команды на новый сезон. Первая задача — продлить контракты с главным тренером Василием Карасевым и членами его штаба. Обе стороны в этом заинтересованы, так что проблем возникнуть не должно. Стоит порадоваться, что МБА сохранит место в Лиге ВТБ и продолжит свою стратегию по развитию местных игроков (команда принципиально не подписывает легионеров).

«Динамо» из Владивостока может войти в Единую лигу ВТБ. Фото БК «Динамо» Владивосток

Четное или нечетное

Шансы присоединиться к числу участников Лиги ВТБ имеет «Динамо». Клуб из Владивостока выиграл розыгрыш Суперлиги-2023/24, а также готов подтвердить бюджет, который позволит сформировать конкурентоспособную команду в сезоне-2024/25. Играть в высшем дивизионе клуб планирует на «Фетисов Арене», которая вмещает 5,5 тысячи человек.

Однако у приглашения дальневосточного коллектива есть проблемы. Во-первых, они подали заявку на вступление после установленного дедлайна. Во-вторых, после кейсов с «Руной» лига хотела бы получить дополнительные гарантии от региона, что команда не снимется через год.

Если «Динамо» добавится в турнир, то количество участников будет нечетное (13). Такое уже случалось в четырех сезонах: 2020/21, 2019/20, 2017/18 (по 13 клубов) и 2016/17 (11). Решение по Владивостоку должно быть принято в ближайшие дни.