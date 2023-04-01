«Чем больше будет легионеров, тем лучше». Честное интервью с генменеджером баскетбольной «Руны»

Сергей Юхневич — о готовности команды вступить в Единую лигу ВТБ, болезненном поражении от «Химок» и самоиронии.

Московская «Руна» имеет профессиональный статус с 2016 года, но за это время клуб уже успел стать одной из лучших команд суперлиги по всем компонентам и очень близок к вступлению в Единую лигу ВТБ. По крайней мере, генеральный менеджер «викингов» Сергей Юхневич в интервью «СЭ» отметил, что «Руна» сможет заявить соответствующую регламенту Лиги ВТБ арену и подтвердить бюджет в 400 миллионов рублей.

Если мы будем играть в Евролиге, то я найду необходимый бюджет

— Многих удивили ваши слова, сказанные в январе этого года: «Главная цель — «Финал четырех» Евролиги. Надеюсь, мы сделаем это в ближайшие пять лет». Действительно верите, что это реальный сценарий?

— Мне кажется, что цель проекта должна быть максимально высокой. Не вижу смысла заниматься тем или иным делом, если не горишь им, не отдаешь ему всего себя, не желаешь добраться до вершины. Это не юношеский максимализм, меня так воспитали. Может быть, мой тайм-лайн слишком оптимистичный, учитывая, что сейчас тяжелая геополитическая ситуация, но цель остается целью.

— Вы же понимаете, что если команда хочет бороться за выход в «Финал четырех», то необходимо иметь солидный бюджет. Минимум 20 миллионов долларов.

— Понимаю. Я и не говорил, что мы собираемся выходить туда с бюджетом в 400 миллионов рублей. Будем двигаться к цели постепенно, без сбоев. Пока все идет по той стратегии, которую мы строили изначально. Если мы будем играть в Евролиге, то я смогу найти партнеров под необходимый бюджет.

— Сейчас в структуре «Руны» шесть команд. Не слишком ли много?

— Мы хотим увеличивать до восьми, в том числе создать фарм-клуб основной команды.

— Вы в курсе событий во всех командах?

— Самое важное — выстроить всю спортивную вертикаль, чтобы она работала. За ее работу отвечает спортивный директор. Тут важно делегирование. При этом я в курсе всех глобальных процессов. Хожу практически на все матчи наших команд, постоянно общаюсь с тренерами, менеджером молодежного проекта. Могу не знать деталей, но это решается одним звонком.

— Можно сказать, что в суперлиге клубу уже стало неинтересно?

— Что касается спортивной составляющей, то в этом сезоне произошел сильный разрыв между топ-2 и всеми остальными («Уралмаш» и «Руна» одержали по 26 побед в 28 матчах. — Прим. «СЭ»). Понятно, что в Кубке России мы не показали того результата, на который рассчитывали. Но как организация мы перешагнули уровень суперлиги. Единственный наш путь: двигаться и развиваться дальше. Так что, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что нам становится неинтересно в суперлиге.

— Вы упомянули поражение от «Химок» в четвертьфинале Кубка. Какие мысли были после финального свистка ответной игры?

— Наша цель была выйти в «Финал четырех». Более того, мы планировали его принять. Так что, наверное, это пока самое болезненное поражение в моей недолгой карьере. Я на два дня ушел в себя. Ни с кем не общался по рабочим делам. Обдумывал, что мы сделали не так. На третий день пообщался с тренером. Нашли какие-то вводные: что нам нравится, что нет. Это был откровенный диалог, после которого стало полегче и мы двинулись дальше. Сейчас все хорошо.

— Хотелось все бросить?

— Была мысль: почему не получается выиграть? Но когда смотришь на такие вещи глобально и не зацикливаешься на результате одного матча, то понимаешь, что у клуба и у бренда есть прогресс. Пока не то время, чтобы я мог сказать: сделал все что мог, мое развитие в этом клубе заканчивается.

Рад, что у нас есть самоирония

— А не было желания расстаться с главным тренером?

— Нет. Я уверен в Олеге [Бартунове] и его тренерском штабе.

— Объясните, в чем главная причина поражения от «Химок»?

— Много факторов. Все-таки мы уступили в двух матчах, поэтому это не случайность. Считаю, что к первой гостевой игре мы были просто не готовы. Не настроились должным образом на соперника. В начале декабря выиграли у них больше 20 очков. Видимо, думали, что и сейчас победа дастся легко. Плюс понимали, что есть еще и ответный матч. Вышли с опущенными руками, и за счет желания «Химки» нас полностью переиграли.

— В конце февраля вы подписали капитана «Уралмаша» Максима Кривошеева. Нет ли между вашими клубами джентльменского соглашения, что вы не переманиваете игроков?

— Честно, я ни с кем не общаюсь из «Уралмаша». Договоренностей таких тоже не было. Если вы следите за суперлигой, то могли заметить, что в соцсетях мы любим в шутливой форме поиздеваться друг над другом. Я считаю, это нормально. Два современных клуба, которые круто ведут свои социальные сети.

Максим Кривошеев. Пресс-служба «Руны»

Что касается истории с Кривошеевым, то тут ситуация обратная. Инициатива больше исходила от игрока, чем от клуба. Честно, не знаю, что у него произошло в Екатеринбурге, но когда такой баскетболист попадает на рынок свободных агентов, то мне, конечно, интересно его подписать.

— В социальных сетях вы иронизируете над своими поражениями. Очень редкое явление в российском спорте. Такие посты согласовываются с вами?

— Во-первых, я рад, что у нас есть самоирония. Во-вторых, весь свой штат я подбирал сам. Поэтому мы на одной волне с ребятами из медийной команды, вместе выстраивали политику роста в соцсетях. Они точно не спрашивают, какой текст написать на той или иной платформе. Понятно, что есть тонкие грани, где они могут прийти за советом, но чаще всего принимают самостоятельные решения.

Не хочется выходить в Единую лигу с условием, что надо менять тренера

— Еще вы говорили, что хотели бы сохранить костяк команды, если перейдете в Единую лигу. Ни в МБА, ни в «Самаре» прошедшим летом так не делали.

— Это моя мечта. Чтобы люди, которые доказывают свою состоятельность в суперлиге и выигрывают ее, сохраняют место в ростере и в турнире на уровень выше. Считаю, что у нас собраны качественные российские игроки. Да и на рынке в нынешних реалиях вряд ли будет много сильных свободных агентов с паспортом РФ. Понятно, что мы не пойдем по пути МБА, где играют только русские. У нас будут легионеры, но это и не путь «Самары». Мне не понравилась их трансферная политика, когда они набрали возрастных игроков с именем. Не уверен, что я хочу видеть такое в своей команде.

— То есть вы не будете брать иностранца только за прошлые заслуги?

— Если Майк Джеймс будет доступен, то я бы подумал об этом (смеется). Если серьезно, то у нас никогда не было такого: я услышал про какого-то топового игрока, который сейчас без контракта, и говорю, что он должен быть в «Руне» любой ценой. Мы действуем по отработанной схеме. Скауты подбирают варианты. Руководство и тренер взвешивают все плюсы и минусы. Если находим компромисс по игроку, то подписываем контракт.

— Сколько у вас скаутов?

— Один постоянный, один, с которым я советуюсь на аутсорсе.

— Насколько критично для вас делать ставку на молодых?

— У меня нет определенных рамок. Да, не хочется уходить в возрастной состав, мы за молодое поколение баскетболистов. Но даже в суперлиге нашу команду нельзя назвать молодой. Если при переходе в Лигу ВТБ средний возраст будет 28-30 лет, то будет идеально.

— МБА и «Самара» зашли в Лигу ВТБ с именитыми тренерами. Вы готовы на этот шаг?

— Очень много думал об этом, и мне не хочется этого повторять. Мы с Олегом работаем давно, и я верю в него как главного тренера. Не хочется выходить в Единую лигу ВТБ с условием того, что у нас обязательно должен быть именитый тренер. Есть желание воспитывать свое поколение тренеров. На мой взгляд, тут как и с игроками. Рынка тренеров в России особо нет.

— Еще вопрос по наставнику. В прошлом сезоне при примерно одинаковых ростерах Бартунов вчистую проиграл финал «Уралмашу» под руководством Евгения Пашутина. Тогда вы не почувствовали разницу?

— Если мы возьмем первую игру финала, то она сложилась для нас трагично. В решающий момент наш игрок промазал в легкой ситуации из-под кольца. Забей он тогда, и мы бы вошли в концовку с преимуществом «+4». В принципе первая игра на выезде была за нами. С таким развитием событий непонятно, как бы сложился финал. Но после такого болезненного поражения мы не смогли прийти в себя во второй игре. В третьей была равная борьба. Да, возможно, проиграли из-за недостатка опыта. Тренера и моего в организационных моментах. Но не думаю, что тренер Пашутин очень сильно переиграл тренера Бартунова.

Олег Бартунов. Пресс-служба «Руны»

Надеюсь, Лаваль и Дэвис помогут нам выиграть суперлигу

— В качестве основного игрового зала на Единую лигу вы будете заявлять новую арену «Динамо», расположенную на улице Василисы Кожиной? Согласно их официальному сайту, она вмещает 3,5 тысячи зрителей, а для турнира надо минимум пять.

— Там есть возможность поставить дополнительные трибуны. Плюс ВИП-сектор. Могу сказать, что получил неофициальное одобрение от руководства лиги относительно этой арены.

— Бюджет в 400 миллионов рублей тоже сможете подтвердить?

— Мы подтвердили его и в прошлом году. В этот раз я тоже уверен в нашей финансовой стабильности. Могу только повторить, что с точки зрения организации мы готовы к тому, чтобы сделать шаг вперед.

— В этом сезоне вас стала поддерживать компания бывшего руководителя Союза конькобежцев России Алексея Кравцова. Он активно участвует в жизни клуба?

— Он наш партнер, человек очень много лет в бизнесе. Добился высоких результатов в качестве руководителя крупной спортивной федерации. Так что мы прислушиваемся к его советам. Алексей Юрьевич постоянно приезжает на домашние игры со своей семьей, интересуется жизнью клуба, болеет, переживает. Он полностью вовлечен в процесс, но никогда не вмешивается в операционную работу.

— В этом сезоне в суперлиге действует потолок зарплат в 50 миллионов рублей и налог в размере 10% с повышения. Вы превысили его?

— Кажется, что нет. Точно пока сказать не могу.

— Как относитесь к этому нововведению?

— Я не против этого правила, но считаю, что мы не готовы к нему. У кого-то бюджетное финансирование, у кого-то частное. Клубы находятся в разных условиях, и потолок зарплат вряд ли как-то уравнивает конкуренцию. С другой стороны, если не попробуешь, не узнаешь. Первый сезон ознакомительный. Посмотрим, что будет дальше.

— В дни проведения «Финала четырех» в Петербурге прошло совещание руководителей клубов суперлиги. Там поднимались какие-то важные вопросы, кроме того, чтобы полностью отказаться от легионеров (сейчас в суперлиге можно заявить двух иностранных баскетболистов на сезон).

— Я бы не сказал. Все основные решения будут приниматься на совещании в Москве, по окончании сезона.

— Ваше мнение насчет отказа от легионеров?

— Не одобряю этого. Вероятно, я скоро прославлюсь как менеджер, который делает громкие заявления, но чем больше будет легионеров, тем лучше. Я за конкурентную среду. Хочу, чтобы наши игроки развивались рядом с топ-исполнителями, а не прятались за лимит.

Майкл Дэвис. Пресс-служба «Руны»

— В этом сезоне клуб угадал с легионерами?

— Все цели, которые были поставлены перед нашими скаутами, достигнуты. Выбор был небольшой, но мы привезли отличных исполнителей. Надеюсь, что Гани [Лаваль] и Майкл [Дэвис] помогут нам выиграть суперлигу.

— Тот факт, что команда базируется в Москве, помогает подписывать игроков?

— Безусловно. Многие баскетболисты, которые в этом году могли играть в Единой лиге, остались с нами в суперлиге. Москва тут очень важный фактор, но не основной. Мы даем не только хорошие финансовые условия, но и организационные. Игроки уверены в бренде «Руны». Могу сказать, что и по ходу текущего сезона несколько команд из Лиги ВТБ неофициально общались с нашими игроками, хотели их переманить, но получили отказ.