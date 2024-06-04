Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:30

Задолженность «Руны» перед игроками за сезон-2023/24 составляет около 80 миллионов рублей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Баскетболисты «Руны».
Фото БК Руна

Московская «Руна» покидает состав участников Единой лиги ВТБ. Официально об этом объявят на Совете лиги, который состоится 14 июня в Москве.

По информации «СЭ», клуб имеет задолженность перед игроками и тренерским штабом за сезон-2023/24. Сумма колеблется в районе 80 миллионов рублев. Это связано со смертью одного из главных инвесторов проекта.

В дебютном сезоне высшего дивизиона российского баскетбола столичная команда финишировала на 11-м месте и не смогла пробиться в плей-ин. «Руну» тренировал турецкий специалист Эртугрул Эрдоган, а в составе было шесть легионеров.

Баскетбол
БК Руна
6
1
Читайте также
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах
Профессор назвал возможные причины выпадения волос
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — УНИКС: видеообзор четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости