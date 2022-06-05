Ватутин: «Гегемония ЦСКА на всех давила, и сегодня победил, наверное, тот, кто был сильнее»

Ватутин считает, что ЦСКА нужно сделать выводы после поражения от «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал финальную серию Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и московской командой.

5 июня ЦСКА дома проиграл «Зениту» со счетом 75:81 в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Питерский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и впервые стал победителем турнира.

«Серия была великолепная, она вернула к воспоминаниям о противостоянии ЦСКА — «Жальгирис». Две команды сделали невероятный «апгрейд» нашего баскетбола. Гегемония ЦСКА на всех давила, и сегодня победил, наверное, тот, кто был сильнее. Есть масса причин, почему мы проиграли, но смысла о них говорить нет. Надо поздравить «Зенит» и нам сделать выводы. Я не ясновидящий, надолго или нет мы серебряные призеры, но постараемся, чтобы это было не надолго», — приводит слова Ватутина ТАСС.

После матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объявил об уходе со своего поста после восьми лет работы в клубе.

«Спешить с назначением тренера после ухода Итудиса мы не будем, — отметил Ватутин. — Будем изучать. Но мы, безусловно, благодарны Димитрису за работу».

ЦСКА каждый сезон попадает в финал и до этого лишь раз уступил титул в Единой лиге — в 2011 году «Химкам». Всего на счету москвичей 11 побед в Лиге ВТБ (в 2008-м — в промо-турнире).