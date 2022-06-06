Сергей Карасев: «Мы на 100 процентов заслужили победу над ЦСКА»

28-летний форвард «Зенита» — лучший российский баскетболист прямо сейчас.

«Зенит» совершил чудо, отыгравшись у ЦСКА с 1-3 в серии финала Единой лиги ВТБ, прервав многолетнюю гегемонию армейцев в российском баскетболе. Самым ценным игроком (MVP) плей-офф-2021/22 был признан Джордан Мики, ставший героем двух решающих матчей серии. Если говорить о лучшем российском игроке плей-офф, то это Сергей Карасев. В каждом раунде россиянин выдавал впечатляющие матчи, завоевав доверие Чави Паскуаля и став полноценным игроком стартовой пятерки. В интервью «СЭ» форвард, который прошлым летом вернулся в «Зенит» после неудачного этапа карьеры в «Химках», рассказал о перипетиях битвы с ЦСКА.

Это самая крутая серия в истории российского баскетбола

— О чем думали игроки «Зенита», когда выходили на последнюю четверть при «-6» и без удаленного главного тренера?

— Мы понимали, что надо ответственно играть каждое владение. Как в нападении, так и в защите. Все матчи с ЦСКА складывались в этой серии непросто. Например, в пятой игре мы уступали «-13», но смогли отыграться и вырвать победу в Москве. В седьмом матче тоже понимали, что если все сделаем правильно, то шанс появится. После трехочкового Захарова уже поняли, что не отдадим эту игру.

— Что скажешь об удалении Чави Паскуаля? Многие называют это ключевым моментом встречи.

— Согласен, это сыграло свою роль. Думаю, он это готовил. Это смотивировало команду, и мы сплотились еще больше.

— Алекс Пойтресс получил четыре фола в середине третьей четверти, но в последней десятиминутке продолжал агрессивно защищаться, поставил мощный блок-шот Семену Антонову. Очень помог в концовке?

— Безусловно, Алекс великолепно отыграл седьмой матч и всю серию с ЦСКА. Бился против Милутинова семь игр. Поверьте, это очень непросто. Но в целом каждый, кто выходил на площадку в финале с армейцами, внес нереальный вклад в титул. Могу перечислить весь ростер.

— Это самая крутая серия плей-офф в твоей карьере?

— Думаю, это самая крутая серия в истории российского баскетбола. Мало того что ЦСКА год за годом выигрывал трофей, но и делал это очень легко. Никто не мог навязать им конкуренцию.

— Сейчас можно уверенно сказать, что ты сделал правильный выбор, вернувшись в «Зенит», где Паскуаль перезапустил твою карьеру?

— Конечно, даже нет сомнений в этом. Отличный тренер, отличная организация. Думаю, мы на 100 процентов заслужили эту победу. Хочу сказать спасибо «Зениту», Чави и агентам за возможность быть в этой команде.

— «Зенит» сделал хет-трик в этом году, также победив в первенстве ДЮБЛ и Единой молодежной лиги ВТБ...

— Это очень приятный и важный момент. Это говорит о том, что у нас не только сильная основа, на которую делается основная ставка, но мы развиваем и детский спорт. В «Зените» потрясающая академия, для молодых ребят созданы отличные условия. Мое поколение могло только мечтать о таком.

Сергей Карасев и Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда матчи были через день, то приходилось играть через боль

— Как бы ты описал путь к плей-офф Единой лиги в этом году?

— В целом этот год получился очень тяжелым, были свои взлеты и падения. У нас, как у всех остальных, ситуация была не очень простая, поэтому и здорово, что мы всей организацией прошли через все сложности. Вышли впервые в своей истории в финал Единой лиги и выиграли его.

— Мог бы вспомнить решающие моменты в каждой серии плей-офф?

— В серии против «Енисея» мы вкатывались в ритм. У нас все-таки есть игроки, которые никогда не пробовали себя в матчах на выбывание. Важно было вкусить энергию этого этапа. Первую игры мы сыграли хорошо, а во второй были некоторые сложности. Если бы «Енисей» зацепил ее, то на выезде у нас были бы проблемы. Вторая игра и стала ключевой. В Красноярске мы ни секунды не сомневались в своем превосходстве. Как по мне, в противостоянии с УНИКСом ключевой стала третья игра. Когда Билли забил победный мяч и мы выиграли с разницей в два очка. После это мы почувствовали запах крови, и нас уже было не остановить. Четвертый матч мы уже играли с настроением, что мы просто обязаны играть в финале. Решающий момент битвы с ЦСКА — четвертая четверть седьмого матча. Это очевидно.

— Назови лучших игроков финальной серии.

— Только игроков «Зенита» буду называть. Думаю, что в этом и была фишка нашей команды: все гадали, кто выстрелит в следующей игре. Я иногда удивлялся, когда Пойтресс набирал более 20 очков, а потом Лойд почти трипл-дабл делал. Я мог бомбануть, а Билли стал по-настоящему неудержимым. Как тут можно выбрать лучшего?

— Состав «Зенита» в этом сезоне был полон игроков. В чем секрет создания команды в этой непростой ситуации?

— Секрет заключается в том, что мы стали единым целым, где каждый знает свою роль и выполняет ее на максимуме. В течение сезона приходили и уходили игроки, но «Зенит» играл стабильно и, как я уже сказал выше, достиг лучшего своего результата в истории.

— Финальная серия из семи матчей в новинку для всех болельщиков. Как удалось выдерживать ритм и кондиции на таком длинном отрезке?

— Признаю, что это довольно тяжелый формат. Когда матчи были через день, то приходилось играть через боль, через силу. Уверен, что по итогам сезона каждый игрок накопил колоссальную усталость.

— Как бы ты охарактеризовал болельщиков «Зенита» во время этого плей-офф? Можно ли сказать, что Петербург в этом году без ума от «Зенита»?

— Одной фразой могу сказать — они самые лучшие. Других вариантов быть не может. Понятное дело, что на финальных играх залы были забиты, но и во время матчей более ранних этапов поддержка ощущалась постоянно. Мне трудно сказать, стали ли меня чаще узнавать на улицах города. Мне достаточно болельщиков, которые после каждого матча ждут нас у выхода.