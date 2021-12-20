Райкович продолжает творить чудеса. «Автодор» уничтожил вторую команду Евролиги

В матче недели Единой лиги ВТБ саратовцы не оставили шансов «Зениту».

Единая лига ВТБ

«Зенит» — «Автодор» — 74:83 (21:30, 12:14, 23:23, 18:16)

З: Бэрон (15), Кузминскас (14), Карасев (12), Пойтресс (8+14 подборов)

А: Джерретт (20+9 подборов), Джонсон (14), Квитковских (12+5 подборов), Сергеей (12)

Судьи: Оскар Лучис (Латвия), Семен Овинов, Артем Лаврухин (оба — Россия). «Сибур Арена». 1041 зритель.

Кто бы еще в сентябре мог подумать, что матч «Зенит» — «Автодор» станет игрой недели в Единой лиги ВТБ. Но Эмиль Райкович вновь удивил. В сезоне-2018/19 он вернул «Астану» в плей-офф со своим лучшим результатом в истории лиги — 15 побед в 26 матчах. По итогам регулярного чемпионата македонский специалист был назван тренером года в Единой лиге. Этим летом Райкович принял «Автодор», где из очень среднего ростера создал боеспособную команду.

Looks like Emil Rajkovic and Zeljko Sakic are speaking about @AvtodorSaratov's 7th win in a row ? pic.twitter.com/YVPDqsmXy8 — VTB League (@VTBUL) December 20, 2021

Лучшая версия «Автодора»

Под руководством Райковича Филип Скраб и Желько Шакич показывают лучший баскетбол в карьере, подписанный из скромной итальянской «Брешии» Кенни Чери играет с показателями уровня MVP турнира, очень здорово вписался в философию тренера американский центровой Грэнт Джерретт, а Евгений Колесников и Павел Сергееев, которые, казалось, приехали из Казани в Саратов доигрывать, обрели вторую молодость... В итоге перед выездом в Санкт-Петербург «Автодор» выиграл семь матчей из восьми, в том числе одолев дома казанский УНИКС (входит в топ-4 регулярного сезона Евролиги). И расположился выше «Зенита» в турнирной таблице

Райкович привез в Северную столицу свои лучшие силы, в то время,как его коллега Хави Паскуаль недосчитался Джордана Мики, Дмитрия Кулагина и Дениса Захарова (последний восстановился после травмы и был готов выйти на паркет, но его все-таки решили поберечь). К тому же «Автодор» девять дней готовился к отчетной игре, в то время как сине-бело-голубые только вернулись из французского турне, обыграв АСВЕЛ и «Монако».

Впрочем, «Зениту», обладающему составом уровня плей-офф Евролиги, жаловаться на потери точно не стоит. К тому же в понедельник свой день рождения праздновал генеральный директор клуба Александр Церковный. Поздравить своего босса выходом на второе место в турнирной таблице — хорошая мотивация.

Без шансов на напряженную концовку

В итоге, как и ожидалось, «Зенит» испытал очень серьезное сопротивление гостей. В первой четверти саратовцы практически не промахивались, забив 6 из 8 трехочковых (75%). При этом Райкович использовал широкую ротацию, давая передышку лидерам, а Паскуаль так и не смог найти идеальное сочетание на паркете. В итоге «Автодор» набрал 30 очков за первые 10 минут. Хозяева избежали капитуляции за счет индивидуальных действий Сергея Карасева.

К тому же повреждение получил капитан «Зенита» Матеуш Понитка. Поляк продолжил игру, но было видно, что он не готов рубиться в полную силу.

Во второй десятиминутке «Зенит» сократил отставание за счет дальних попаданий Билли Бэрона и Миндагаса Кузминскаса, но Райкович грамотно отказался от быстрой игры в пользу тягучего баскетбола. Это позволило «Автодору» уйти на перерыв с преимуществом «+11». Атаки же хозяев выглядели нелогичными. Например, центровые — Антон Пушков и Алекс Пойтресс — кидали из-за дуги. А единственный номинальный разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп (если не считать молодого Андрея Топтунова) отказывался от осмысленных позиционных атак в пользу дальних попыток (1/5 — у американского снайпера).

Все ждали, что «Зенит» обязательно вернется в игру и как минимум затянет саратовцев в напряженную концовку. Но нет. В третьей четверти наконец-то сработал козырь Паскуаля. Игорь Вольхин набрал 8 очков и сократил отставание своей команды до «-5», но у гостей нашелся достойный ответ. Павел Сергеев буквально за четыре минуты на паркете набрал 10 очков и еще спровоцировал на себе фол в нападении.

Ставь ?, если Павел Сергеев украл и твое сердечко! pic.twitter.com/tMvVK9a4Yz — VTB League (@VTBUL) December 20, 2021

Мини-кризис наметился у «Автодора» в начале заключительной четверти, когда Чери и компания не забивали 3,5 минуты. Но хозяева не воспользовались этой возможностью. Хотя благодаря усталости игроков Райковича мяч все чаще и чаще стал доходить до трехсекундной зоны, но в этот раз мячи не залетали в корзину даже от опытных больших сине-бело-голубых.

Еще один бич «Зенита» в этой игре — слабая реализация штрафных (22 из 30). Баскетболисты «Автодора» так не разбазаривали свои шансы (23 из 26). В итоге саратовцы увозят из Северной столицы заслуженную победу и возвращаются на первое место в таблице.

«Зенит» же на этой неделе ждет еще два тяжелейших матча: в четверг — с «Маккаби» в Евролиге, в воскресенье — с УНИКСом в Лиге ВТБ.