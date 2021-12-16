«У меня нет обиды на «Локо». Надеюсь, мой уход поможет встряхнуть команду». Первые слова Пашутина после отставки
В четверг «Локомотив-Кубань» прекратил сотрудничество с главным тренером Евгением Пашутиным. Последним матчем российского специалиста во главе краснодарского клуба стало гостевое поражение от «Гамбурга» в рамках регулярного сезона Еврокубка (82:100). Тем не менее увольнение Пашутина после двух с половиной лет работы выглядит довольно неожиданно. Клуб идет в топ-5 Единой лиги ВТБ (5 побед — 3 поражения), а до поездки в Германию возглавлял свою группу в Еврокубке (5 — 2). Президент «Локо» Андрей Ведищев объяснил отставку следующим образом: «В последнее время — уже довольно продолжительное — «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации, — сказал босс «железнодорожников». — И эта ситуация вынудила нас принять это решение. Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович».
В интервью «СЭ» Евгений Пашутин заявил, что понимает позицию руководства «Локо», а баскетболистов попросил объединиться ради общей цели.
— Для вас увольнение стало неожиданностью?
— Нет. Мы слабо провели все игры после перерыва на матчи сборных. Крупно уступили дома ЦСКА, затем вытащили два матча на зубах. Уступали много и «Парме», и «Тренто». Были недостаточно агрессивны в защите. Поэтому разговор о возможной отставке был еще до игры с «Гамбургом». Я понимал, что остаюсь в команде до первого поражения. И вот оно случилось от «Гамбурга».
Хотел бы поблагодарить организацию «Локо» за возможность работать в большом клубе, болельщиков и пожелать команде достижения поставленных целей. Надеюсь, что все будет хорошо. Душой и сердцем с командой. А ребят хотел бы попросить, чтобы они объединились и работали как единый механизм.
— Летом команда практически полностью изменилась. Плюс недавно «Локо» пополнил новый разыгрывающий Куинн Кук. Вам не кажется, что вам дали не так много времени, чтобы выстроить процесс?
— Это наша работа — приспосабливаться к имеющимся условиям. К тому же ростер «Локо» по своему уровню соответствует Евролиге. В команде собраны физически сильные, атлетичные, разноплановые баскетболисты. В начале чемпионата мы показывали эффективную игру. Это было видно по статистике. Мы много забивали, шли в лидерах по эффективности, по передачам... Но потом наступил спад. Где-то сказались травмы, где-то потеряли свежесть.
Думаю, что сейчас у «Локо» не такое плохое положение. В Еврокубке от лидирующего «Партизана» команду отделяет всего одна победа. В Лиге ВТБ есть еще все шансы закончить чемпионат в топ-4. Так что ничего не потеряно. Все впереди. Надеюсь, что мой уход поможет команде встряхнуться и стать еще сильнее. Верю, что «Локо» будет показывать красивую игру, которую заслуживают болельщики. Этот ростер может очень эффективно играть в защите. Посмотрите на последнюю четверть с «Пармой», когда была энергия, когда везде успевали и сделали невероятный камбэк. Но лучше, конечно, обходиться без камбэков.
—У вас нет обиды на руководство «Локо»? Все-таки сезон в самом разгаре, а команда находится в группе лидеров в обоих турнирах...
— Нет, нет, и еще раз нет. Это спортивная жизнь. Тренер всегда должен быть готов к отставке. Со своей стороны могу только поблагодарить Андрея Ведищева и всю организацию за возможность второй раз поработать в Краснодаре (ранее Пашутин возглавлял «Локо» с 2012 по 2014 год, выиграв с командой Еврокубок-2013)
— Планируете отдохнуть или готовы к новым вызовам?
— Пока мы в Гамбурге. Скоро вылетаем в Москву, и у меня будет время подумать над своим будущим. Но отдыхать совсем нет времени. Хочется всегда быть при любимом деле.
Методология
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