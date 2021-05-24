ЦСКА выходит в финал. Хэкетт был неподражаем, «Зениту» не хватило Понитки

Руководство Единой лиги рассчитывает, что в решающей серии армейцам также окажут достойное сопротивление.

Единая лига ВТБ. Полуфинал. Четвертый матч

ЦСКА — Зенит — 85:71 (26:26, 19:14, 21:18, 19:13)

Ц: Хэкетт (20 + 7 передач), Клайберн (13), Хиллиард (13)

З: Пангос (18 + 7 передач), Бэрон (16), Блэк (13)

Счет в серии: 3-1.

ЦСКА сломил сопротивление «Зенита» в четырех матчах и стал вторым финалистом Единой лиги ВТБ. В третьей и четвертой играх серии гостей хватало на три четверти, а в заключительной десятиминутке действующие чемпионы действовали безупречно. Выделяем четыре основные фактора, благодаря которым армейцы обеспечили себе участие в очередном финале.

Суперформа Хэкетта

Отъезд Майка Джеймса заставил Димитриса Итудиса в кратчайшие сроки перестроить атакующую игру команды. И тут надо похвалить греческого специалиста — ему это удалось. Много шансов получил новичок Иффе Лундберг, отлично сыгравший в серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче». Игры с «Зенитом» лидер сборной Дании пропустил из-за болезни, и главными опциями в нападении стали Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Даниэль Хэкетт. Последний показал сумасшедшую стабильность и уверенность в своих силах. Он забивал в самые нужные моменты во всех трех выигранных встречах. Когда итальянца брали в 2018 году из немецкого «Бамберга», то вряд ли рассчитывали на него как на системообразующего игрока команды. Но Дани доказал обратное. В прошлом сезоне, чтобы удержать его в команде, армейцы даже пожертвовали своими принципами и продлили его контракт в середине сезона, а в этом Хэкетт стал главным проводником идей тренера на паркете. Тут можно провести аналогию с переходом Теодороса Папалукаса. Любимчик болельщиков ЦСКА в свое время тоже был подписан как дополнение к своему соотечественнику Никосу Хацивретасу.

Отсутствие Понитки

Капитан «Зенита» не только весь сезон был примером для своих партнеров в плане самоотдачи, но и всегда держал самых опасных игроков соперника. Тот факт, что в регулярке Евролиги сине-бело-голубые стали вторыми по пропущенным очкам (после «Барселоны»), — большая заслуга польского форварда. Нелепая травма Матеуша (поскользнулся на грязном паркете в Нижнем Новгороде) стоила клубу очень дорого. Если говорить про серию с ЦСКА, то у петербургского клуба просто не нашлось человека, способного качественно закрыть Уилла Клайберна. Американец воспользовался этим сполна. Особенно во второй и третьей играх, где он набрал 28 и 24 очка соответственно.

Сила ротации

При всем уважении к «Зениту», который провел выдающийся для себя сезон, армейцы сильнее на каждой позиции. За исключением первого номера. Кевин Пангос творил чудеса в этом сезоне, но в полуфинальной серии он выдал только один суперматч. Победа подопечных Паскуаля во второй игре — во многом заслуга Кевина (27 очков и 9 передач).

Помощь россиян

Местные игроки ЦСКА провели полуфинальную серию гораздо сильнее своих коллег. Никита Курбанов по традиции показал невероятную защиту, Семен Антонов забил пару важных бросков в третьей четверти, Иван Ухов стал одним из главных героев первой встречи. Российские игроки «Зенита» показали себя во всей красе во второй игре серии. А вот в Москве буквально растворились на площадке. Исключением можно назвать, пожалуй, только Дмитрия Хвостова в третьей игре.

— Во всех четырех играх серии был очень крутой баскетбол, — отметил «СЭ» президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Даже жаль, что она закончилась. Я давно не видел, чтобы ЦСКА так радовался выходу в финал. Говорю про болельщиков, игроков, руководство. Думаю, что эти игры пойдут ЦСКА в плюс перед «Финалом четырех» Евролиги. Они никогда не приезжали туда в таком тонусе. Все-таки команду Итудиса протестировал другой участник плей-офф Евролиги. Надеюсь, что УНИКС не будет поступать так, как многие другие команды, дошедшие до финала с ЦСКА. Выполняли главную задачу на сезон и отбывали номер в решающей серии. Жду от казанцев ожесточенной борьбы.

— Нам не хватило скамейки, — рассказал «СЭ» член совета директоров «Зенита» Тогрул Мамедов. — Отсутствие Понитки, Гудайтиса стало очень болезненным. Но не стоит забывать, против кого мы играли. ЦСКА давно является гегемоном нашего баскетбола, и сместить их с вершины будет очень сложно. Если говорить про «Зенит», то мы повторили наш лучший результат в Единой лиге, но по качеству игры сделали огромный шаг вперед. С завтрашнего дня совет директоров и руководство клуба приступят к своей работе. Важно сохранить ведущих баскетболистов, понять, в каком еврокубке мы будем играть. Какую оценку заслужила команда за сезон? Четыре с плюсом. Такого количества ярких игр и классных побед у «Зенита» еще не было. Разве можно забыть три победы над «Барселоной»? У клуба стало заметно больше болельщиков. Так что в плане развития баскетбола в Санкт-Петербурге команда внесла большой вклад.