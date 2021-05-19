«Зенит» проснулся в концовке! Пангос творит чудеса

Клуб из Санкт-Петербурга победил ЦСКА во втором овертайме и сравнял счет в полуфинальной серии.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Второй матч

«Зенит» — ЦСКА — 107:104 2ОТ (15:18, 16:21, 20:20, 24:16, 12:12, 20:17). «Зенит»: Пангос (27), Бэрон (20), Пойтресс (15), Блэк (10), Томас (10).

ЦСКА: Клайберн (28), Шенгелия (27), Хэккет (17), Эрик (11), Хиллиард (10).

Первый матч — 73:78. Счет в серии — 1-1.

В первом матче серии ЦСКА сумел вырвать победу и вышел на вторую игру с намерением закрепить успех. Шенгелия и Эрик организовали стартовый рывок армейцев — 11:4. А по итогам первой половины столичный клуб оторвался уже на солидную дистанцию — 39:31. В третьей четверти ЦСКА продолжал контролировать ход игры, поведя уже с двузначной разницей. Лишь мини-рывок питерцев 6:0 незадолго до конца 10-минутки сделал их отставание не таким катастрофичным — 59:51 перед началом финального игрового отрезка.

Четвертый отрезок матча начался с мощного штурма «Зенита» — Бэрон двумя «бомбами» из-за дуги и Томас сравняли счет. А за две минуты до конца основного времени Пангос впервые со второй четверти вывел клуб с берегов Невы вперед — 72:70. Лидировали хозяева и в концовке, но Зубков реализовал только один штрафной из двух, а в ответном владении за 3 секунды до истечения основного времени Шенгелия дальним броском перевел матч в овертайм — 75:75.

В дополнительной пятиминутке «Зенит» повел 82:78. ЦСКА ответил проходами Клайберна. Такая тактика сработала, и первый овертайм не помог выявить победителя — 87:87.

А вот вторая 5-минутка оказалась крайне результативной. «Зенит» стартовал с рывка 8:0, который в итоге и стал ключевым. Хотя Хэккетт всеми силами пытался организовать погоню, Пангос и Бэрон раз за разом отвечали точными бросками. Последнее попадание Пангоса в итоге стало решающим — за 4 секунды ЦСКА даже теоретически не успевал отыграть 5 очков отставания.

— Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть, — отметил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. — В первые двадцать минут мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно. Мы действовали лучше в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. С четвертой четверти и до конца игры у нас были возможности победить — и в первом овертайме, и во втором. Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве.

Коллега Паскуаля Димитрис Итудис был немногословен: «Поздравляю «Зенит». Типичная игра плей-офф. В серии равный счет».