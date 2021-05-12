Фавориты начали с побед. Как стартовал плей-офф Единой лиги

В первых матчах 1/4 финала клубы из верхней части турнирной таблицы подтвердили свой класс.

Вторые игры серий пройдут в четверг, 13 мая на площадках проигравших.

Возвращение Шведа не помогло «Химкам»

«Локомотив-Кубань» — «Химки» — 89:80 (22:17, 14:30, 31:20, 22:13)

Л: Кузминскас (23), Уильямс-Госс (20 + 11 передач), Херви (14), Гордон (13 + 14 подборов).

Х: Швед (19 + 11 передач), Макколлум (19), Моня (12), Карасев (11), Валиев (10).

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Калниетис в понедельник был признан MVP регулярного чемпионата, но не смог выйти на площадку из-за травмы. У «Химок» же вернулся в строй лидер Швед, пропустивший концовку «регулярки» из-за перелома пальца.

Гости настроены были решительно, сразу же дав понять, что их седьмое место в «регулярке» не соответствует амбициям. В итоге исход напряженного поединка решился в концовке, в которую команды зашли при счете 79:78 в пользу «Локо». Ключевыми стали попадания Уильямс-Госса, который сперва набрал 2 очка в проходе, а затем отличился из-за дуги. У «Химок» инициативу на себя взял Швед, но защитник сперва промахнулся с дальней дистанции, а затем совершил потерю.

— Хочу поздравить команду с победой. Ребята проявили характер, — считает главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин. — Отдельная благодарность болельщикам, которые здорово нас поддерживали сегодня. Мы долго не играли, не сразу поймали ритм, действовали мягко и не были готовы к физически жесткой борьбе. «Химки» почувствовали это, забивали с хорошим процентом. Неудивительно, ведь в их составе много снайперов, у них сбалансированный состав. Это команда уровня Евролиги. Во второй четверти они поставили зону, мы не сразу поняли, как правильно играть и не лучшим образом действовали в защите. После большого перерыва мы за счет характера отыграли 13 очков, и игра вошла в ровное русло. В концовке матча хорошо отзащищались, контролировали подбор, сделали много передач.

ЦСКА победил за счет защиты

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11).

Ц: Лундберг (14), Фогтманн (13 + 10 подборов), Курбанов (13), Клайберн (11), Шенгелия (10).

Н": Торопов (12).

Несмотря на статус гостей, «Нижний» начал свой первый матч в нынешнем плей-офф весьма уверенно и всю первую половину боролся с ЦСКА на равных, а на большой перерыв даже ушел лидером — 38:37. Однако после отдыха ЦСКА прибавил в защите, позволяя гостям набрать лишь 10 очков за третью четверть и 11 в заключительной. В нападении же армейцы действовали привычно мощно, добившись в итоге 25-очкового преимущества.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис:

— Мы выглядели немного разобранными, ведь, как я говорил перед матчем, эта игра случилась на 13-й день после предыдущей. Хоть мы и получили возможность отдохнуть и потренироваться, нам не хватало игрового действия. Мы плохо бросали штрафные и трехочковые. При этом мы агрессивно оборонялись, здорово сыграл Йоханнес Фогтманн.

— Жалко, что половины получились такими разными, — отметил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. — В первой мы держали контроль над игрой, делали то, что планировали, сохраняли концентрацию. Во второй случился спад, мы просто развалились. Промазали несколько свободных бросков, и ЦСКА этим быстро воспользовался.

«Зенит» недосягаем для конкурента

«Зенит» — «ПАРМА» — 86:66 (20:18, 19:15, 29:21, 18:12)

З: Пангос (17), Блэк (12), Холлинс (11), Томас (10), Фридзон (10).

П: Жукаускас (15), Мейерис (9).

«ПАРМА» подошла к игре с серьезными кадровыми потерями: защитники Юшкявичус и Уильямс выбыли до конца сезона из-за повреждений. Несмотря на это, пермяки сопротивлялись отчаянно. Заключительная 10-минутка началась оптимистично для гостей — рывок 6:2 и «-11», но Пангос и Холлинс сразу остудили пыл уральцев тремя подряд «бомбами» из-за дуги. Окончательно снял вопрос о победителе встречи Зубков. Форвард принес «Зениту» 4 очка в двух владениях, а преимущество хозяев перевалило за «двадцатку» — 86:64.

— Мы выиграли домашний матч. Теперь нам необходимо ехать в Пермь и провести там хорошую игру, — заявил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. — Мы уважаем «ПАРМУ» и ее тренера, понимаем, что будет непросто выиграть спустя 48 часов, но мы постараемся хорошо подготовиться к матчу. В первой половине игры сегодня мы не смогли забросить несколько открытых бросков, допустили несколько потерь мяча, но в целом мы отработали все 40 минут, шли шаг за шагом.

— Я был доволен тем, как мы сыграли 17 минут матча, потом сказалась усталость и плохие замены — это не дало нам остаться в игре, — подчеркнул главный тренер «ПАРМЫ» Казис Максвитис. — Против такой команды, как «Зенит», был план как можно дольше оставаться в игре и вытянуть концовку. К сожалению, этого не получилось. Будем стараться сделать это в Перми.