Швед попрощался со сборной. Все ожидали другого решения, но и это можно понять

Лучшего российского игрока последнего десятилетия замучили травмы.

Алексей Швед пропустит квалификацию Олимпийских игр и больше не будет выступать за сборную России. Как стало известно «СЭ», сразу после вызова в национальную команду защитник «Химок» позвонил президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко и рассказал, что больше не чувствует мотивации играть за сборную. Плюс многочисленные травмы уже не позволяют его организму проводить сезон практически без отпуска (если сборная попадет на Олимпиаду, то у игроков суммарно будет чуть больше недели отдыха перед началом клубного сезона-2021/22). Еще один важный фактор — семья, с которой 32-летний баскетболист хочет проводить больше времени (с супругой Настасьей воспитывает двух дочерей).

Также у Шведа был разговор с главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем, который подтвердил, что к Олимпийской квалификации команда будет готовиться без лучшего снайпера текущего сезона Евролиги.

— Швед не сыграет за сборную в Олимпийской квалификации, — сказал «СЭ» Сергей Базаревич. — Мы созвонились, и он озвучил свое окончательное решение. Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени.

В составе сборной России Швед завоевал бронзу чемпионата Европы-2011 и бронзу Олимпийских игр-2012. На Евробаскете-2017 уроженец Белгорода стал лучшим снайпером турнира (24,3 очка в среднем за игру) и вошел в символическую пятерку.

Потеря потерь?

С одной стороны, да. Присутствие на площадке Алексея Шведа — это минимум 20 очков и под 10 передач в каждом матче. К тому же за последние два-три года он заметно прибавил в оборонительных действиях. Особенно это было заметно в предыдущем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Да и в этом году он держал высокую планку, не зря Сергей Базаревич и генеральный менеджер сборной Сергей Панов позволили игроку подумать о своем решении до конца мая.

С другой, сборная уже привыкла играть без Шведа. Евробаскет-2017 так и остался последним крупным турниром баскетболиста на уровне национальных сборных. На чемпионат мира-2019 в Китае он не поехал из-за проблем с голеностопном, а практически все игры отбора на ЧМ-2019 и Евробаскета-2022 пропустил из-за наложения календарей Евролиги и ФИБА. Последний раз Швед сыграл за сборную в сентябре 2018 года, когда наша команда обыграла в Химках Болгарию (77:73). Алексей тогда набрал 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

Еще один важный момент заключается в том, что любая команда должна подстраиваться под такого яркого атакующего баскетболиста. Сборная не исключение. Швед завершает львиную долю всех атак, играя по 30 минут. Если у защитника пошел бросок, то сборная (или «Химки») уверенно ведут игру и, как правило, завершают ее победой. Если нет, то пиши пропало. План в таких ситуациях срабатывал крайне редко.

Без Шведа нагрузка в атаке будет распределяться равномерно. В отборе на Евробаскет-2022 (хотя и состав был далеко не оптимальный) практически в каждом матче у сборной находился новый лидер: Евгений Бабурин с Македонией, Андрей Воронцевич с Италией, Михаил Кулагин с Эстонией, Джоэль Боломбой в ответной игре с македонцами...

Дорогу молодым

Формат квалификации Олимпиады предполагает, что для начала сборной России надо занять первое или второе место в группе А с Германией и Мексикой. Далее будет полуфинал с параллельной группой (Хорватия, Бразилия, Тунис) и финал, где определится единственный счастливый обладатель путевки на Игры.

Понятно, что многие болельщики хотели бы увидеть Шведа и Дмитрия Кулагина в олимпийском отборе. С двумя этими баскетболистами у нас было бы больше шансов на столь важную победу в Хорватии. Тем более с учетом того, что лидеры хорватов (Боян Богданович) и немцев (Деннис Шредер) могут по-прежнему быть заняты в плей-офф НБА в конце июня.

Но Швед сам отказался от своей лебединой песни, шансы привлечь Кулагина-старшего — минимальные. Последний год игрок судится с «Локомотивом-Кубань» и, похоже, переключился со спорта на бизнес.

— Я очень люблю Лешу, обожаю, как он играет, но никого уговаривать мы не будем, — говорил Андрей Кириленко в интервью «СЭ» в феврале. — Это неправильно. Если у него будут силы и желание помочь сборной летом, значит, он будет в команде. Если нет — то нет. Ни за кем не надо бегать.

Слова Кириленко звучат очень здраво. В современном мире играть за сборную не обязанность. Если уже возрастные игроки, добившиеся многого в своей карьере, предпочитают провести свободное время со своей семьей, а не со сборной, то это их право. И большой шанс для молодых проявить себя.

Базаревич не раз доказывал, что умеет работать с теми, кто есть. В почти оптимальном составе команда под его руководством была четвертой на Евробаскете-2017 (не было праймового Карасева), а без лидеров выполняла поставленные задачи на ЧМ-2019 и в двух отборах.

Плюс команда по-прежнему может рассчитывать на своих ветеранов: Фридзон, Воронцевич, Мозгов, Хвостов, Курбанов и Антонов, если все будет хорошо со здоровьем, помогут команде. А вот после завершения этого цикла команду ждет серьезное омоложение.

Не зря Базаревич сейчас проводит просмотровый лагерь для 16 молодых игроков, куда приехали вчерашние лидеры молодежной сборной Никита Михайловский, Антон Квятковских (оба — «Автодор») и Захар Ведищев («Юта Стэйт», NCAA), а также совсем юные Андрей Топтунов («Буревестник») и Егор Сытников (словенская «Олимпия»).