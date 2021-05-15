«Зенит» фаворит полуфинала? В ЦСКА так не считают!

В Единой лиге ВТБ определились полуфиналисты. Ими стали четыре сильнейшие команды регулярного чемпионата.

1/4 финала

ЦСКА — Нижний Новгород — 79:75 (25:25, 18:16, 17:22, 19:12)

ЦСКА: Хэкетт (22), Шенгелия (12), Клайберн (11).

НН: Комолов (22), Астапкович (14), Шеперд (12).

Первый матч — 84:59, второй — 72:76. Счет в серии: 2-1.

Зелена Гура — УНИКС — 79:90 (25:24, 12:15, 19:27, 23:24)

ЗГ: Ричард (20), Боулин (15), Брембли (12).

УНИКС: Смит (18), Холланд (17), Уайт (15 + 10 подборов), Уолтерс (12).

Первый матч — 60:87. Счет в серии: 0-2.

После сенсационного поражения в Нижнем отступать ЦСКА было некуда. Еще одна осечка делала сезон для армейцев провальным. И они как никогда были близки к катастрофе, проводя плохой матч и перед заключительной 10-минуткой уступая 3 очка. Столичная команда ужасающе атаковала, а потому положилась на единственный надежный вариант — защиту. В середине последней четверти на протяжении почти четырех минут армейцы не позволяли сопернику набирать очки. Сами, понятно, не блистали на другой половине, зато время от времени зарабатывали право на штрафные. Далеко уйти не удалось, всего на 6 очков, а потому на последних минутах гости заставили зрителей понервничать. Шеперд и Комолов сократили отставание до минимального, но большего добиться не смогли. Торопов заработал пятый фол, позволив Хэкетту попасть два штрафных, а следом Клайберн перехватил мяч у Шеперда и реализовал штрафной.

Днем раньше к полуфиналистам присоединился казанский УНИКС, на выезде одолевший дебютанта плей-офф польскую «Зелену Гуру» — 90:79.

Так что же ждет любителей баскетбола в полуфинале?

«Зенит» — ЦСКА

Главным творцом успеха «Зенита» стал Хави Паскуаль, признанный в нынешнем сезоне лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Под руководством испанца питерский клуб играет в максимально прагматичный и дисциплинированный баскетбол: по пропущенным очкам у «Зенита» лучший показатель в Лиге ВТБ, да и в Евролиге меньше пропускала только «Барселона». Но если с обороной у команды из Санкт-Петербурга все в порядке, то в атаке проблемы присутствуют. Причиной тому травмы Понитки и Гудайтиса. Потеря сразу двух игроков основы стала серьезной головной болью для тренерского штаба. В этих условиях на невероятный уровень вышел Пангос. Именно его фактор станет для «Зенита» основным при построении атакующих схем в противостоянии с армейцами.

Несмотря на то что команды завершили регулярный чемпионат на полярных полюсах в таблице, ЦСКА многие считают фаворитом серии до трех побед. Причин несколько, и главная из них — уровень игроков и сила армейской команды. Не поколебала это даже осечка в Нижнем Новгороде. В конце апреля столичный клуб подтвердил свой статус одного их лучших коллективов Европы, всухую выиграв четвертьфинальную серию в Евролиге у грозного «Фенербахче». Да, ЦСКА потерял из-за травмы Милутинова и отпустил в НБА Джеймса, но Димитрис Итудис все равно имеет в распоряжении достаточно длинный ростер, в котором на каждую позицию есть как минимум два игрока. К тому же все спекуляции на тему слабости армейцев из-за ухода Джеймса выглядят необоснованными на фоне их игры. Лундберг постепенно осваивается в роли лидера, а Клайберн в последних матчах напоминает себя образца 2019 года.

" Локомотив-Кубань " — УНИКС

В стане «Локо» вполне справедливо могут считать себя фаворитами серии. Это более глубокая, сбалансированная и сыгранная команда по сравнению с нынешним УНИКСом, которая подходит к противостоянию с серией из 11 побед. А еще у кубанцев есть преимущество домашней площадки, где они проиграли всего один раз и где им обеспечена огненная поддержка. Краснодарцы славятся своим лихим нападением. Игру в любой момент готов обострить один из лучших запасных лиги Камминг. Мощная передняя линия позволяет железнодорожникам лидировать в лиге на подборе и в случае необходимости переводить стрелки на запасной путь в «позиционку». Наконец, звездные Кузминскас, Херви и Уильямс-Госс способны повести за собой и выиграть матч в одиночку.

Козыри казанцев — индивидуальное мастерство. В команде есть сразу несколько исполнителей высочайшего уровня, которые в случае необходимости могут взять инициативу в свои руки, — Кэнэн, Холланд, Уайт, Смит уже не раз доказывали это по ходу сезона. Плюс в распоряжении Димитриса Прифтиса есть Клименко и «Мистер Замок-2021» Джон Браун III. Но хватит ли этого, чтобы остановить мощное нападение соперника?

1/2 финала (серии до трех побед по схеме 2-2-1)

Зенит — ЦСКА: 17, 19, 28 (если потребуется) мая в Санкт-Петербурге, 22, 24 (если потребуется) мая в Москве.

Локомотив-Кубань — УНИКС: 18, 20, 29 (если потребуется) мая в Краснодаре, 23, 25 (если потребуется) мая в Казани.