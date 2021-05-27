Сергей Кущенко: «Играем дальше!»

Президенту Единой лиги ВТБ исполняется 60 лет.

Один из самых авторитетных спортивных менеджеров страны и почетный гражданин Перми (это звание подоспело на днях, аккурат к юбилею) Сергей Кущенко готов предъявить весомые доказательства не напрасно прожитых лет. Он с седьмого класса в баскетболе, брал с «Урал-Грейтом» и ЦСКА чемпионские титулы в России и Евролиге, потом были большой ЦСКА и биатлон и, наконец, возвращение в любимую игру — в качестве президента Единой лиги ВТБ.

Сергей Кущенко. Фото Единая лига ВТБ

Баскетбол внутри меня

— Ваш распорядок дня на прошлой неделе: вторник — Питер, среда — Краснодар, затем матчи плей-офф лиги в Москве, плюс работа в офисе, деловые встречи и обязательные тренировки в компании молодых коллег. Откуда столько жизненной энергии?

— Секрет в баскетболе! Он одновременно и хобби, и профессиональная история. Он все время со мной. Я до сих пор в игре! Дважды в неделю выбираюсь побегать в ЦСКА, по субботам тренируюсь с ветеранами на Парке культуры, в одной из самых старых любительских секций в Москве. Везде играю с очень умными людьми, получаю колоссальное удовольствие. Плюс это еще и очень приличное поддержание здоровья, возможность постоянно держать себя в тонусе.

— Не устаете от такого графика?

— Физически — нет. Не перебираю, не валюсь от усталости на площадке. Каждый день делаю зарядку, упражнения на спину, на ноги. Получаю тонус на весь день и держу себя в форме.

— Семья вас поддерживает?

— Мои сыновья почти всегда со мной, часто вместе играем. Сашка, старший, финансовый университет заканчивает, капитан баскетбольной команды, вывел ее на новый уровень. Витя, младший, — тоже играет очень прилично. Понятно, что у них не профессиональный уровень, но они тоже любят баскетбол. Супруга, надо отдать ей должное, относится с пониманием. Помню, когда мы в Праге выиграли полуфинал Евролиги, у меня родился сын. Прямо в день победы над «Барселоной», представляете! Надо быть с женой, а у нас на следующий день финал. Я говорю: «Света, у меня билеты куплены, вылетаю». И тут она сказала ключевую фразу: «Я же знаю, где будет твоя голова, когда ты поедешь завтра встречать меня. Так что давай, выигрывай Евролигу и приезжай за нами». То есть она понимает, что баскетбол — это все, он внутри меня. Кстати, сына назвали Виктор — в честь той долгожданной победы в Евролиге.

Сергей Кущенко (в центре). Фото Алексей Иванов, —

Чемпионство вместо 40-летия

— 60 лет — это много или мало, жизнь только начинается?

— Охарактеризовал свой возраст одной фразой: Keep it playing, то есть «Играем дальше!».

— Любопытно, как проходили ваши предыдущие юбилеи? Самый памятный из них?

— Они прошли по-разному, потому что в разное время и в разных обстоятельствах. 20 лет — это еще Советский Союз. В 30 лет — страна развалилась. В 40 — ты чувак, который чего-то добился в жизни. Самый же памятный юбилей — это, наверное, полтинник. Было много гостей, вернее друзей. Начиная с полтинника годы стали лететь десятками. Мне кажется, что это было совсем недавно, а уже 10 лет пролетело... Отношусь к этому философски. Если время пронеслось быстро, значит, я все делаю правильно: занят любимым делом, оберегаю своих близких, забочусь о своей семье.

— А 40-летие помните? Буквально через полмесяца «Урал-Грейт» стал чемпионом России...

— Сороковник не праздновал. Мы праздновали чемпионство. Наше первое. Из того сезона мне больше всего запомнился тайм-аут Сергея Белова в полуфинале с ЦСКА в Перми. И именно там все решалось. ЦСКА очень хорошо играл. Нас уничтожал. Мы не сдавались, гнули свою линию. И вот на последних секундах при «минус 1» наше владение, и Чикалкин получает фол в нападении... И тут эта любящая, рычащая семитысячная пермская арена, тогда самая крутая в стране, замолкает, тишина на трибунах. Тайм-аут Белова. Он садится на колено, как он обычно делает, берет доску, смотрит на игроков... И вдруг ее выбрасывает и говорит: «Встаньте и посмотрите на свои семьи, на эти семь тысяч пар глаз, которые вас два года безумно любили и лелеяли. Что вы хотите сделать — вы сейчас без меня договоритесь». Ушел, всю энергию отдал! Мы выиграли тот матч, а в Москве уже было «плюс 18».

— С тех пор, со времен «Урал-Грейта» во главе с менеджером Кущенко, ЦСКА титул чемпиона страны никому не отдавал... Почему? Насколько реально сегодня прервать гегемонию армейского клуба?

— Реально. Да, нужны финансовые возможности, но не только это. Важна психология, мотивация! А не просто локальная задача — пройти в Евролигу. Оглянитесь на предыдущие сезоны. Команды, претендующие на титул, словно участвовали в каком-то квесте: дойди до финала с ЦСКА, получи путевку в Евролигу и успокойся. Вспомните тот же «Урал-Грейт». Мы еще ничего не выигрывали, а вся Пермь уже распевала песню: «Кто лучше всех играет в баскетбол? «Урал-Грейт» — чемпион!» Разве после этого мы могли не выиграть? При этом, конечно, можно сказать, что Перми тогда повезло. Те возможности, которые у нас были, они были сопоставимы с европейскими бюджетами. Через год-два эти бюджеты оторвались, и ЦСКА последовал за рынком. Куда там чемпионскому «Урал-Грейту» с его «всего» пятью миллионами евро! К слову, один миллион из этих пяти в бюджете пермский клуб имел от продажи билетов.

Сергей Кущенко. Фото Алексей Иванов, —

ЦСКАзка

— Нынешняя гегемония ЦСКА, продолжающаяся до сих пор, началась в нашем баскетболе именно с вашего прихода в армейский клуб — в сезоне 2002/03.

— Мы делали свою работу, непростую на тот момент, с большим удовольствием. У нас была суперкоманда, работали 24/7. Даже на двери была надпись: «Баскетбол здесь круглосуточно». Помню, начали с ребрендинга. В 9 утра я уже подъезжал в офис. Как-то смотрю, скорая помощь стоит. Парень-дизайнер всю ночь работал, не поел, упал в обморок. Понимаете? Проблем было куча. Нет зрителей, нет офиса. Я бегал, собирал команду. Объяснял, кто я такой, — тому же Душану Ивковичу. Никто не верил, что ЦСКА сможет выправиться, что это будет быстро. Плюс было очень сложно с фанатами. Они не принимали меня, человека из другого города и враждебного им клуба, долго объясняли мне свою философию. Я в ответ им предложил: «Ребята, давайте играть в баскет? На площадке все поймем». И они стали ходить в зал по вечерам в понедельник и четверг. До сих пор это время в клубном расписании есть.

— Какая мотивация у вас была после ухода из баскетбола — в большой ЦСКА?

— Большой ЦСКА — это очень крутой проект. Колоссальный опыт, коммуникация, история мирового спорта! Если там внутри не побывать, то, наверное, не ощутишь и не поймешь, что это такое. Это было что-то глобальное, грандиозно-спортивное. Мотивация там была — летние Олимпийские игры в Пекине. Около 75 процентов медалей в итоге завоевали спортсмены, представляющие ЦСКА.

39 видов спорта! Пять тысяч детей, приходящих каждый день на тренировки. Мы креативили много. К примеру, собрали вместе и детей, и олимпийских чемпионов. Это было под Новый год. Назвали проект «ЦСКАзка». Конкурсы, дискотека, полный зал. Сергей Борисович Иванов, в то время министр обороны, присутствовал на этом празднике. Знаете, что особенно поразило? Мы сделали там смешную эстафету: «красные» против «синих». Дети вместе с олимпийскими чемпионами. Давали шоколадные медали: в золотой обертке за первое место, в серебряной — за второе. Так вот одна девочка отказалась вешать на шею «серебряную» медаль. Сергей Борисович так и не смог ее уговорить. Она рыдает: «Мне тренер сказал за второе место никогда не надевать медаль». Это философия ЦСКА!

— После клуба ЦСКА вы приняли очередной вызов — руководили Союзом биатлонистов России. Сегодня, спустя время, как оцениваете этот опыт работы в новом для себя виде спорта?

— Это совершенно другая история. Приходить в незнакомый, уникальный, невероятно популярный и технически сложный вид спорта — и начинать с азов. Считаю, что у нас получилось: на двух Олимпиадах российские биатлонисты завоевывали золотые медали. Да, очень жаль, что совсем неспортивные истории теперь влияют на все это. Хорошо, что благодаря бывшему президенту СБР Михаилу Дмитриевичу Прохорову мы не бросаем своих спортсменов, продолжаем их защищать в судах, бороться за медали. Две из них, напомню, нам удалось вернуть.

— Кстати, с Прохоровым вы успели поработать еще и в клубе НБА «Бруклин Нетс», владельцем которого он был...

— Да! Предложение войти в совет директоров «Бруклина» получил от Прохорова как раз на праздновании 50-летнего юбилея. Скажу, что быть причастным к клубу НБА, на протяжении десяти лет являться его частью и участвовать в процессе руководства — это колоссальный опыт. Пиковая история баскетбольного счастья. Кто бы мог подумать, что простой паренек из пермского поселка спустя годы окажется в совете директоров «Бруклин Нетс», команды из лучшей лиги мира?!

Сергей Кущенко. Фото Единая лига ВТБ

Конкурентоспособность — это всегда интересно

— От биатлона и НБА перейдем к Единой лиге ВТБ, президентом которой вы сейчас являетесь. В чем вы видите свои задачи на этом посту как один из руководителей лиги?

— Стратегия и развитие проекта. Быстрое реагирование на то, что происходит в баскетболе. Принятие оптимальных решений, чтобы соревнование было еще более качественным, привлекательным для зрителей.

— Как вам кажется, какой потенциал у лиги?

— Наши позиции в европейском баскетболе очень серьезные. Потенциал как раз видится в привлечении больших ресурсов и помощи клубам, которые имеют меньше возможностей. Конкурентоспособность — это всегда интересно. И нынешний сезон это показал. Причем не столько финансовые возможности клубов сделали его таким интересным, а другие факторы. Пандемия, COVID, травмы, нестандартные ситуации. Все эти факторы повлияли. У нас даже 0:20 один раз в этом сезоне было.

— Возможно ли расширение лиги за счет увеличения числа российских клубов?

— Если помните, когда меня пригласили в Единую лигу, в чемпионате участвовали 22 команды. Конечно, в идеале хотелось бы иметь больше сильных клубов из большего числа стран. Такую конструкцию задумывал в свое время основатель лиги Сергей Борисович Иванов. Но реалии таковы, что сейчас это невозможно. Плюс у нас есть регламент, который мы не хотим нарушать. Есть четкое понимание — хороший зал, инфраструктура, клуб, финансы. Кстати, после ситуации с «Химками» финансовые гарантии выйдут еще на более серьезную проверку. Чтобы как минимум команда чемпионат доигрывала. И она была конкурентоспособна. При этом мы знаем, что есть клубы, которые готовятся зайти в Лигу ВТБ. Я говорю сейчас про «Самару», про московский МБА. Это клубы с очень серьезными амбициями, с системой, структурой, все здесь есть. Зарубежные клубы рассматриваем тоже. Сейчас с некоторыми идет диалог. У нас есть позитивный пример той же «Зелены Гуры».

— Как вы оцениваете нынешний сезон?

— ЦСКА у нас сейчас — хедлайнер по сенсациям. Именно эта история дает нам сегодня такую популярность. А «Нижний»! Четвертьфинальной серией с армейцами он влюбил в себя всех! Просмотры, лайки в соцсетях — все это увеличилось в десятки раз. «Зенит», УНИКС, «Локомотив» — цифры опять идут вверх. То есть наш болельщик от нас не уходит.

Сергей Кущенко. Фото Алексей Иванов, —

Любовь всей жизни

— Скажите, навскидку, сколько вы из своих 60 лет в баскетболе?

— С 7-го класса школы. Можно сказать, баскетбол — это любовь всей жизни. Почему именно этот вид спорта? Как-то у меня брали интервью американцы из Sport Illustrated. Прислали фотографа, журналиста... Когда выключили микрофоны, они говорят: «У тебя классическая американская история. Ты родился в маленьком поселке, у тебя родители — обычные люди. Потом что-то выиграл у себя, раз, и ты уже в Москве, у тебя уже НБA-проект. И ты победил локально в советском регионе политические виды спорта — футбол и хоккей!»

— Как же это случилось?

— 7-й класс, обычная школа поселковая. Поселок Новые Ляды тогда был закрытого типа, в нем построили секретный завод... И вот приходит в класс молодой учитель Виталий Торсунов. Двухметровый, вот такая «рама». Сам баскетболист и еще рекордсмен по толканию ядра. Дисциплина железная. Всех по росту расставил и говорит: «Предлагаю вам следующее — играем в баскетбол на первенство школы, района, на города. Участвуем в легкоатлетических эстафетах, ходим в походы и так далее».

— Заразились этой идеей?

— Еще как! Он начал нас учить баскетболу — как отдать пас от груди, как отдать в пол, как забить. Потихоньку начал школьную команду делать. Когда мы начинали в школе играть, у нас счета были на уровне 6:2. А дальше — азарт. Попали на район. В районе — первое место. На городе — третье. И, самое главное, тренер приучил ценить коллектив... Мы до сих пор все вместе ходим на сплавы каждый год. И Турсунов вместе с нами!

Потом я поехал в город. Меня подметил тренер сборной области по баскетболу Валерий Трегубов. У Валерия Александровича мы перешли на новый уровень, наша команда выиграла первенство ЦС «Локомотив», и все игроки получили значки кандидатов в мастера спорта. А еще играли за завод. Ну, знаете, в советское время — предприятие и рабочие коллективы. Против тебя выставляют хоккеистов, борцов, которые играют просто — то на плечо, то на бедро, то на стену кинут. Кстати, в то время на тренировках я сдружился с ребятами, с которыми через несколько лет основал «Урал-Грейт».

Сергей Кущенко. Фото Алексей Иванов, —

Опция из Америки

— Какой самый необычный подарок на день рождения вы получили?

— Помнится, как-то лет 20 назад в этот день «Урал-Грейт» проиграл УНИКСу, и его президент Евгений Богачев вручил мне букет цветов (смеется). А если серьезно, то у меня очень креативная семья, и на каждый день рождения они меня удивляют. Последний неожиданный подарок — баскетбольный аттракцион. Бросаешь мяч в кольцо, он сам возвращается. Ночью втайне от меня занесли домой... Мы с сыновьями в него часто рубимся. У младшего просто фантастический процент попаданий. Он всех нас обыгрывает, потом выкладывает в соцсети.

— А что необычное дарили вы?

— Представьте, день рождения супруги Светланы. А дочка Настя учится в университете в Америке. И вот я договариваюсь, привожу ее инкогнито домой. Именинница говорит утром: «Настю подключите, меня поздравить». Сын: «Так, подключаем, Раз-два-три. О! Тут новая опция есть, можно вживую вызвать человека». Все похихикали, и тут Настя заходит! Было очень весело.

— Какую цель перед собой ставите на ближайшие 10 лет?