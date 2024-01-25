«Зенит» сыграл в специальной форме в честь грядущего юбилея снятия блокады Ленинграда

«Зенит» обыграл «Руну» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ (93:62). Хозяева сыграли в этом матче в специальной форме, памятуя историческую дату, — 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Новый комплект формы получил название SPB Edition. В ней баскетболисты «Зенита» будут выступать только в дни значимых дат для города и страны. Впервые команда Хавьера Паскуаля сыграла осенью прошлого года против «Пари НН», памятуя об открытии Дороги жизни 22 ноября 1941 года.

Альтернативная форма, также как и основная, вдохновлена эстетикой Санкт-Петербурга. В ее основу легли распространенные архитектурные элементы Северной столицы.