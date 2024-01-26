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Сегодня, 13:09

Лига ВТБ и ТК Старт отстранили от работы на матчах чемпионата комментатора игры ЦСКА — «Пари НН»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр (слева) в матче против «Пари НН».
Фото ПБК ЦСКА

Единая Лига ВТБ и ТК Старт приняли решение об отстранение комментатора матча ЦСКА — «Пари НН» (104:96) Виктора Шестопалова за проявление эмоций болельщика и нарушение «нейтральности» при трактовке ключевых эпизодов игры.

Ранее свое недовольство работой комментатора в интервью «СЭ» высказал президент московского клуба Андрей Ватутин.

В концовке четвертой четверти армейцы отыграли 5 очков за 6 секунд и перевели игру в овертайм.

«ТК Старт и Лига ВТБ ежегодно прилагают много усилий, чтобы болельщики и ТВ зрители могли насладиться баскетбольными матчами и испытать весь спектр эмоций вместе с профессиональными комментаторами, — отметил «СЭ» генеральный продюсер ТРК Старт Владимир Широков. — В игре ЦСКА — «Пари НН» комментатор проявил непрофессионализм и не следовал нашему главному правилу — оставаться нейтральным и не высказывать симпатии к одной из команд. Будет проведена соответствующая работа, чтобы матчи с подобной развязкой, оставались в памяти болельщиков Лиги ВТБ и ТК Старт как яркое и запоминающееся событие».

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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