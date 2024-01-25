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Сегодня, 21:10

«Зенит» победил «Руну»

Руслан Минаев
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«Зенит» дома обыграл «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:62.

Самыми результативными игроками встречи стали Сергей Карасев («Зенит») и Илья Попов («Руна») — по 16 очков.

«Зенит» одержал17-ю победу в 24 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Руна» с 14 поражениями после 24 матчей — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Руна» (Москва) — 93:62 (28:17, 20:20, 29:10, 16:15)

25 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК Руна
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