«Зенит» рассчитывает лучше выступить в новом сезоне Евролиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что все изменения в клубе были сделаны под Евролигу. Клуб рассчитаывает лучше выступить в турнире, чем в прошлом сезоне.

— Задачи надо всегда ставить максимальные, — цитируют «Известия» Церковного. — В прошлом сезоне мы понимали, что выступление в Евролиге, а не в еврокубке, к которому мы изначально готовились, осложнит наше выступление в Единой лиге из-за интенсивности сезона, эмоциональной и физической нагрузки на игроков. Так и случилось. В новом сезоне у нас было понимание, где мы будем играть, и все изменения были сделаны с прицелом на Евролигу. Мы подбирали игроков под концепцию главного тренера и очень рассчитываем, что обновленный «Зенит» будет на порядок сильнее команды образца сезона-2019/20.