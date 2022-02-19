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Сегодня, 20:08

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Реала»

Баскетбольный «Зенит» проявляет интерес к форварду «Реала»
Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Реала» Трей Томпкинс входит в сферу интересов «Зенита». Российский клуб в межсезонье готов предложить контракт 31-летнему американцу, сообщает инсайдер Неманья Жорич.

Контракт Томкинса с испанским клубом истекает после окончания нынешнего сезона. Мадридский клуб хочет продлить соглашение с игроком, но переговоры пока не начинались.

Напомним, что в сезоне-2014/15 Томпкинс выступал за «Нижний Новгород». В составе команды Томпкинс стал одним из лучших «больших» сезона в Евролиге, а также помог нижегородскому клубу выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ

БК Зенит
БК Реал
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