Защитник «Зенита» стал победителем конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Билли Бэрон стал победителем конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

В соперниках были Марио Хезонья (УНИКС), Андрей Воронцевич (УНИКС) и Павел Сергеев («Автодор»).

Бэрон и Хезонья выясняли победителя в финале. В первом раунде Билл набрал 21 очко, СуперМарио — 22, у Воронцевича было 15 очков, у Сергеева — 14.

В финале защитник питерской команды настрелял 22 очка, форвард УНИКСа — 18.