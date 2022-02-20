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Сегодня, 18:18

Защитник «Зенита» стал победителем конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Зенита» Билли Бэрон стал победителем конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

В соперниках были Марио Хезонья (УНИКС), Андрей Воронцевич (УНИКС) и Павел Сергеев («Автодор»).

Бэрон и Хезонья выясняли победителя в финале. В первом раунде Билл набрал 21 очко, СуперМарио — 22, у Воронцевича было 15 очков, у Сергеева — 14.

В финале защитник питерской команды настрелял 22 очка, форвард УНИКСа — 18.

БК Зенит
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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