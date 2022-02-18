Бранко Максимович: «ЦСКА — один из сильнейших клубов Европы, и они воспользовались ошибками «Локомотива-Кубань»
Бранко Максимович заявил, что ЦСКА воспользовался ошибками «Локомотива-Кубань»
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА (71:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«У нас была четкая идея, что мы хотим сделать, и когда мы ей следовали, мы выглядели хорошо. Но в некоторых моментах потеряли концентрацию, позволили соперникам исполнить легкие броски с периметра и из-под кольца. ЦСКА — один из сильнейших клубов Европы, и они воспользовались нашими ошибками», — приводит слова тренера сайт Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, одержав шесть побед в 12 матчах.
Следующую игру команда проведет 2 марта против «Нижнего Новгорода».
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