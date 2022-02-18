Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА (71:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У нас была четкая идея, что мы хотим сделать, и когда мы ей следовали, мы выглядели хорошо. Но в некоторых моментах потеряли концентрацию, позволили соперникам исполнить легкие броски с периметра и из-под кольца. ЦСКА — один из сильнейших клубов Европы, и они воспользовались нашими ошибками», — приводит слова тренера сайт Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, одержав шесть побед в 12 матчах.

Следующую игру команда проведет 2 марта против «Нижнего Новгорода».