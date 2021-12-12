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«Зенит» на домашней площадке обыграл «Нижний Новгород»

18:53
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«Зенит» на домашней площадке победил «Нижний Новгород» со счетом 90:74 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

После семи игр российского чемпионата питерский клуб находится на третьем месте, имея на счету 6 побед и 1 поражение. «Нижний Новгород» в турнирной таблице занимает 6-ю позицию после 7 игр (4-4).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 90:74 (23:22, 20:14, 27:22, 20:16)

12 декабря.

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Анна Горшкова все материалы автора
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