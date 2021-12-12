«Зенит» на домашней площадке обыграл «Нижний Новгород»
«Зенит» на домашней площадке победил «Нижний Новгород» со счетом 90:74 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
После семи игр российского чемпионата питерский клуб находится на третьем месте, имея на счету 6 побед и 1 поражение. «Нижний Новгород» в турнирной таблице занимает 6-ю позицию после 7 игр (4-4).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 90:74 (23:22, 20:14, 27:22, 20:16)
12 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю