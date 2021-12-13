Генеральный директор «Зенита» рассказал о травмированных игроках команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о травмированных игроках команды и сроках их восстановления.

«На данный момент команда оказалась в очень непростой ситуации. Перед матчем с «Нижним Новгородом» мы остались сразу без пяти защитников. Наш основной разыгрывающий Шабазз Напьер по-прежнему проходит реабилитацию, к сожалению, сроки его восстановления оказались на порядок дольше, чем прогнозировалось ранее. Сейчас он находится в США, мы отпустили его домой, поскольку для этого был серьезный повод — он стал папой, у него на днях родился сын. В ближайшее время игрок вернется в расположение клуба.

Дмитрий Кулагин в матче в составе сборной России получил повреждение сухожилия правой стопы, и было принято решение во избежание риска более серьезной травмы на время ограничить ему нагрузки.

Денис Захаров в игре против «Енисея» заработал надрыв мышцы задней поверхности бедра и пропустит 2-3 недели.

Джордан Лойд в четвертой четверти с «Фенербахче» получил сильный ушиб бедра и проходит восстановление.

Билли Бэрон на тренировке за день до встречи с «Нижним Новгородом» также получил травму, и мы пока не понимаем точные перспективы.

Кроме этого, более половины команды, включая главного тренера, перенесли в разной форме острую вирусную инфекцию, не имеющую отношения к COVID-19, и некоторые до сих пор до конца не восстановились», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».